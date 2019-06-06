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花蓮居民抗議建水泥窯燒1萬5,000公噸垃圾　台泥董座張安平宣布打開和平工廠大門

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▲▼為解決花蓮在地垃圾問題，台泥董事長張安平親自出席公聽會，會後還不顧大雨與抗議居民溝通。（圖／記者劉姵呈攝）
▲為解決花蓮在地垃圾問題，台泥董事長張安平親自出席公聽會，會後還不顧大雨與抗議居民溝通。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／花蓮報導

因掩埋場即將全面滿載封閉，又無焚化爐，截至今年五月底為止，花蓮縣垃圾堆置已近1萬5,000公噸垃圾，相當於三個多月的垃圾量。花蓮縣政府為解除垃圾圍城危機，決定將與台泥合作，利用水泥窯1,300度高溫協同處理垃圾。今（6）日花蓮縣環保局在秀林鄉和平村舉辦「水泥業（窯）協同處理廢棄物boo案」公聽會，台泥董事長張安平也親自出席，表達台泥和平廠在地深耕20年，願意服務社會處理廢棄物解決問題，並宣布明年一月蘇花改公路通車後，將完全開放「台泥和平工廠」，並協助在地人發展觀光聚落計畫。

今日公聽會不僅縣府相關人員、秀林鄉及和平村居民都到現場參與，台泥董事長張安平也親自出席，向在地居民報告廢棄物處理的過程，同時也讓參與居民提問，希望能達成雙向溝通。

許多花蓮的在地居民與環保團體表達在地心聲，包括針對未來水泥窯汰換、環境保護、無法燃燒的垃圾處理及就業機會等疑慮。對此，張安平表示，做在地的水泥窯解決當地的垃圾問題，台泥並沒有任何的收入，完全是公益，「我們知道生產會造成垃圾問題，但產業必須與社區合作，而不是互相懷疑。」

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▲▼花蓮縣環保局與台泥在秀林鄉和平村舉辦「水泥業（窯）協同處理廢棄物boo案」公聽會。（圖／記者劉姵呈攝）
▲花蓮縣環保局與台泥在秀林鄉和平村舉辦「水泥業（窯）協同處理廢棄物boo案」公聽會，台泥董事長張安平親自席。（圖／記者劉姵呈攝）

對於居民疑慮之後會不會又發生像去年七月時花蓮地震跳電、台泥試燒輪胎冒出黑煙問題，台泥和平廠廠長魏家珮也表示，台泥已經投入1.3億將集電集塵器升級為電袋複合集塵器，增加了6千多個濾袋，避免地震來跳電時粉塵逸散的效果、大量粉塵的排放，並提高收塵效率。

環保署表示，目前送到宜蘭處理的垃圾加上飛灰、底渣，一噸將近3千多元，一年下來就要一億元的預算來處理，除了無經濟效益、成本增加外，在地的垃圾也無處可去。環保署表示，未來蓋水泥窯處理垃圾問題，一定會嚴格把關，會比照焚化爐的機制，按照環保署訂的標準，另外也會給地方每一公噸200元回饋金，一年下來估計將有近一千萬回饋金預算，也會訂定回饋金自治條例來實施；另外垃圾問題才是根本，環保局也會訂定相關規定來協助在地垃圾減量。

其實根據科技部資料，「水泥窯協同處理垃圾」是國際間最成熟的垃圾處理技術之一，在歐、美、日等已開發國家已採用逾40年。環保局也表示，水泥窯擁有「高溫、高滯留時間、高擾流」的三高特性，能完全分解廢棄物中的有機質，還能有效地將廢棄物轉化為能源。尤其民眾最擔心戴奧辛排放，若由水泥窯平均1,300度的高溫來處理廢棄物，更能有效去除戴奧辛，是最安全、環保的垃圾處理模式。

▼花蓮縣環保局與台泥在秀林鄉和平村舉辦「水泥業（窯）協同處理廢棄物boo案」公聽會，現場聚集了抗議民眾。（圖／記者劉姵呈攝）
▲▼花蓮縣環保局與台泥在秀林鄉和平村舉辦「水泥業（窯）協同處理廢棄物boo案」公聽會。（圖／記者劉姵呈攝）

在這場公聽會上，張安平也首次公開提出「和平開放工廠」構想，要結合當地社區與和平廠區特色，與在地居民共創「生態聚落」。張安平說，對於未來開放和平工廠計畫，包括工廠、礦區、海洋都開放大家來檢視，不敢說能做到百分百的零排放，但垃圾問題都是每個人需要面對的，而和平廠也將成為「開放式循環生態工廠」首例。

同時，張安平也希望藉由打開工廠大門，讓社會重新認識水泥業已不再是耗能汙染環境的產業。張安平表示，明年一月，蘇花改公路通車後，和平鄉可望成為花蓮第一個出口。他認為和平社區有獨具一格的生態聚落，地理位置剛好在西太平洋河口，未來規劃在和平廠設有山海互動體驗館、碳循環廢棄物館、活的博物館等設施，同時也將和平電廠排放數據全公開，以及水泥窯廢棄物處理流程透明化。

張安平認為，這次不純粹是一個單一事件，台泥和平廠可望成為全台第一個社區工廠，和平村也將成為遊客進入花蓮的新起點，將會是產業與地區共生的一個嶄新契機。不僅能發展觀光，年輕人也能回來和平鄉工作，另外當地農產品跟手工藝品都可販售，一起開發蝦紅素食品，形成一個獨一無二的美食圈。

▼花蓮在地近1萬5,000公噸垃圾無處可去，環保局與台泥在秀林鄉和平村舉辦「水泥業（窯）協同處理廢棄物boo案」公聽會，邀請在地居民反映意見做溝通。（圖／記者劉姵呈攝）▲▼花蓮縣環保局與台泥在秀林鄉和平村舉辦「水泥業（窯）協同處理廢棄物boo案」公聽會。（圖／記者劉姵呈攝）

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