王品股東會配發每股現金股利4.5元　陳正輝：史上最高配息率

▲王品集團今（6）日舉行股東常會，董事長陳正輝（圖中）、台灣執行長李森斌（右二）表示，將以多品牌策略持續擴大市佔率。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

國內餐飲龍頭企業王品集團今（6）日召開股東常會，由董事長陳正輝親自主持，會中通過配發每股現金股利4.5元；陳正輝表示，王品去年營收比前年成長3%，營運反轉向上，以王品史上最高的配息率來回饋股東。

王品表示，董事長陳正輝和台灣執行長李森斌對未來發展深具信心，持續加碼投資王品，陳正輝個人共買進108張、李森斌累計買進68張股票，加上去年首度實施庫藏股，轉讓給表現優秀的同仁，員工出現超額認購的現象，也使得王品股權更加安定。

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針對展店規劃，王品指出，6月挾帶兩大新興人氣品牌「青花驕」和「原燒O-NiKU」回到起家厝台中，殺進新公益路商圈戰場；「Su/food」全台第二店，也將進駐商辦匯集的台北中山北路精品街，端午期間二店正式開幕，營業時間更提前早上7:30開始，企圖搶食首波連假用餐商機。

另外，去年10月才剛開出的人氣新品牌「享鴨」，吸引不少北部饕客慕名朝聖，征服饕客嗜鴨味蕾，6月底全台第二店將於桃園開幕； 展望後市，隨著端午節、畢業季、暑假到來帶動聚餐熱潮，王品對業績持續審慎樂觀看待。

依據財報，王品集團5月合併自結營收14.5億元，年增1.48%，累計今年前5月合併營收為68.7億元，較去年增長0.91%，集團獲利持續增溫。