影／達人大讚Mac Pro「地表最強」　哭喊：買不起是我們的錯！

▲macOS與Mac Pro。（影／翻攝蘋果發表會）

記者周康玉／台北報導

蘋果開發者大會（WWDC）在美國時間3日（台灣時間4日凌晨一點）於舊金山聖荷西會議中心展開，其中蘋果發表的Mac Pro堪稱地表最強工作電腦，3C達人廖阿輝表示，看到這麼強大的工作電腦，超想挑戰（購買）一下的，但標配的螢幕和電腦就破新台幣30萬元了。他扼腕表示「價格不是APPLE的錯，買不起是我們消費者的錯呀。」

WWDC這次一共發布了五大軟體，包括TVos、iOS 13、watchOS 6、iPadOS、macOS 10.15等，唯一的硬體就是向來主打「頂級工作站電腦」的Mac Pro。

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從性能來看，Mac Pro最高可搭載28核心的英特爾Xeon處理器，以及超微（AMD）的Radeon Pro Vega II GPU；搭配的記憶體最低配是32 GB，記憶體最高可擴充到1.5TB、12個DIMM插槽。

以上的強大功能「代價」卻不小，Mac Pro主機售價為5,999 美金起；螢幕為4,999 美元起，另有高階Nano-texture霧面螢幕，其售價為5,999美金；螢幕支架為999美金，而VESA專屬支架售價為199美金，預計秋天開始於美國開賣。

廖阿輝說，他也注意到，現場Demo時，有數百軌道的音軌，和8K與12K的影片剪輯晶片，以及專門的介面卡，也就是顯示卡加上電源供應器的模組，加上散熱又強，絕對是業界性能最強的電腦工作站。

廖阿輝說，每個男生都希望電腦跟光一樣快，因此看了Mac Pro真的很想衝一波，如果是1600美元他就出手了，一看價格才發現自己是井底之蛙，光是螢幕就4999美元（新台幣15.7萬元）起跳，主機5999美元（新台幣18.8萬元），換言之，標配就要30幾萬起跳，整組選購下，有挑戰破百萬的潛力，讓他感嘆「買不起是我們消費者的錯呀！」

▼Mac Pro堪稱頂級工作站電腦，下同。（圖／記者邱倢芯攝）

美國直擊／WWDC出現硬體 全新Mac Pro登場