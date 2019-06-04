　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

影／達人大讚Mac Pro「地表最強」　哭喊：買不起是我們的錯！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

macOS與Mac Pro。（影／翻攝蘋果發表會）

記者周康玉／台北報導

蘋果開發者大會（WWDC）在美國時間3日（台灣時間4日凌晨一點）於舊金山聖荷西會議中心展開，其中蘋果發表的Mac Pro堪稱地表最強工作電腦，3C達人廖阿輝表示，看到這麼強大的工作電腦，超想挑戰（購買）一下的，但標配的螢幕和電腦就破新台幣30萬元了。他扼腕表示「價格不是APPLE的錯，買不起是我們消費者的錯呀。」

WWDC這次一共發布了五大軟體，包括TVos、iOS 13、watchOS 6、iPadOS、macOS 10.15等，唯一的硬體就是向來主打「頂級工作站電腦」的Mac Pro。

請繼續往下閱讀...

從性能來看，Mac Pro最高可搭載28核心的英特爾Xeon處理器，以及超微（AMD）的Radeon Pro Vega II GPU；搭配的記憶體最低配是32 GB，記憶體最高可擴充到1.5TB、12個DIMM插槽。

以上的強大功能「代價」卻不小，Mac Pro主機售價為5,999 美金起；螢幕為4,999 美元起，另有高階Nano-texture霧面螢幕，其售價為5,999美金；螢幕支架為999美金，而VESA專屬支架售價為199美金，預計秋天開始於美國開賣。

廖阿輝說，他也注意到，現場Demo時，有數百軌道的音軌，和8K與12K的影片剪輯晶片，以及專門的介面卡，也就是顯示卡加上電源供應器的模組，加上散熱又強，絕對是業界性能最強的電腦工作站。

廖阿輝說，每個男生都希望電腦跟光一樣快，因此看了Mac Pro真的很想衝一波，如果是1600美元他就出手了，一看價格才發現自己是井底之蛙，光是螢幕就4999美元（新台幣15.7萬元）起跳，主機5999美元（新台幣18.8萬元），換言之，標配就要30幾萬起跳，整組選購下，有挑戰破百萬的潛力，讓他感嘆「買不起是我們消費者的錯呀！」

Mac Pro堪稱頂級工作站電腦，下同。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Mac Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Mac Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

美國直擊／WWDC出現硬體　全新Mac Pro登場

ET快訊
雷神索爾宣布「暫退好萊塢」！粉絲聽原因哭了：好好回家
雨區擴大！北北基16縣市「大雨特報」　防雷擊、強陣風
Uber司機載20多歲女「台中→台北」　一進房變了個人

關鍵字：WWDC,iOS 13,tvOS,watchOS 6,macOS 10.15,iPadOS,Mac Pro

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美中貿易戰衝擊未歇衝擊全球　上週全數基金清一色失血

影／達人大讚Mac Pro「地表最強」　哭喊：買不起是我們的錯！

年輕人拚存錢！3銀行推數位帳戶「1.2%高利活儲」低門檻理財

CPU缺貨緩解　西勝5月營收月增46％

美中局勢未明壓抑市場信心　台股早盤狹幅震盪

研華進攻俄羅斯　考慮設研發中心

蘋果西打母公司下市危機露曙光　大飲：19日前完成重編財報

鴻海6月改組郭台銘提前交棒　郭董：未來當全民總統「所有人都是我老闆」

樺漢談貿易戰「心理因素大於實質」　考慮遷移回台

貿易戰電源二哥也凍不住　光寶科要收購日本子公司

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

美中貿易戰衝擊未歇衝擊全球　上週全數基金清一色失血

影／達人大讚Mac Pro「地表最強」　哭喊：買不起是我們的錯！

年輕人拚存錢！3銀行推數位帳戶「1.2%高利活儲」低門檻理財

CPU缺貨緩解　西勝5月營收月增46％

美中局勢未明壓抑市場信心　台股早盤狹幅震盪

研華進攻俄羅斯　考慮設研發中心

蘋果西打母公司下市危機露曙光　大飲：19日前完成重編財報

鴻海6月改組郭台銘提前交棒　郭董：未來當全民總統「所有人都是我老闆」

樺漢談貿易戰「心理因素大於實質」　考慮遷移回台

貿易戰電源二哥也凍不住　光寶科要收購日本子公司

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！遮肉神器「百褶泳裙」必入手

Skoda小改款Superb深港澳國際車展亮相　台灣最快2020年導入

上路注意！不讓救護車「致人死亡」　7/1起重罰9萬再吊銷駕照

汐止福德一路8機車遭撞整排倒！肇事駕駛溜了...女車主也傻眼

單親父「曾選2次里長」！好心接他同住...逆子卻狠砍20刀再伴屍3天

老闆曝不賣「深色棺材」原因　臨時工幫亡夫挑棺害怕說兩句話…殯葬業懂了

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

已婚牙醫偷車友人妻「互吃就飽了」　人夫氣炸提告

【X戰警20年】專訪／X教授、萬磁王「生小孩」？詹姆斯麥艾維：非常有可能

小歇一下！藏在西門町飯店的咖啡店　必點三層下午茶套餐

財經熱門新聞

新即時電價　下午1到3點不吹冷..

日圓早盤飆破0.295元大關　..

威力彩迎27連槓　下期頭獎上看..

墨西哥關稅發威　緯穎：提前出貨

鴻海董座任期倒數　郭台銘：所有..

3-4月18張千萬中獎發票明細..

凍不住！光寶科要收購光寶日寶

快訊／威力彩4.4億幸運獎號出..

中美貿易戰成「長期冷戰」　謝金..

樺漢談貿易戰　考慮遷移回台

中美貿易戰加劇　郭台銘預言：世..

達人讚Mac Pro「買不起是..

景氣差？全台放無薪假人數攀到6..

Google Play　開出首..

更多熱門

相關新聞

超過65個功能未展示！　iOS 13隱藏功能全曝光

在今（4）日凌晨的WWDC主題演講中，蘋果（Apple）正式宣布iOS 13將於今年晚些時候推出。並在演講中展示了一些值得注意的新功能，包括黑暗模式（Dark Mode）、新的滑動手勢鍵盤，以及Siri、相片和AirPods的新功能，然而，顯示其實還有超過65個其他的iOS 13新功能會在今年秋天發布。

Apple Watch彩虹版運動錶環上架

全新Mac Pro 2019登場

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

美國直擊／iOS 13正式亮相　WWDC發表會6大重點一次看

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

李亞萍淚曝　賀一航「微笑」離開

粉絲團全賣仿冒品　無良商家賺8千萬

大媽公車踩人嗆打我啊　他秒打趴

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面