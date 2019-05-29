影／哈日族搥心肝！日圓換匯價飆升至0.2926　今天換鈔少了一頓日式料理



▲日圓狂飆，今（29）日單日漲幅近0.1%，這讓動作慢的哈日族要捶心肝了。（示意圖／翻攝自PAKUTASO網站）

記者劉姵呈／綜合報導

日圓一去不回頭！美中貿易戰持續升溫，不斷地推升日圓，今（29）日早盤台銀的日圓現金牌告換匯價飆升至最高0.2916元，而隨著貿易戰消息反覆，日圓今日也不斷地創新高，截至下午3點前，現鈔牌告價最高來到0.2926元，創自2016年11月18日以來新高紀錄；不到一天的時間，日圓就狂飆快0.1%，等同於少吃一頓平價日式料理，動作不夠快的哈日族恐怕要搥心肝了！

日圓因避險資金湧入而不停飆升，今日早盤前，台銀的日圓現金牌告換匯價飆升至最高0.2916元，而午盤後日圓則來到最高0.2926元，若拿新台幣5萬元去換匯，早上能換到17萬1,467日圓，晚點才換匯的人只能換到17萬881日圓，過不到一天，就漲了0.1%，動作慢的哈日族又少換了586日圓，等於少吃一頓日本平價的連鎖餐廳。

而若與今年最低點0.2789元相比，同樣拿新台幣5萬元去換匯，現在換就大幅縮水了8,394日圓，折合新台幣相當於要2,456元，想帶小孩去東京迪士尼或環球影城玩的民眾，也得多掏腰包了。

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但其實網路上也有許多網友表示，跟過去的0.3字頭相比，現在的匯價還是相對便宜多了，不管貴不貴，專家也提醒，日圓短期來看是有續升的可能，也就是會「愈來愈貴」，不排除接近0.3字頭，民眾要注意旅遊業者可能會調漲赴日旅遊團費，建議民眾端午連假或暑假有計畫的人，可以以風景取代逛街行程，或是也可以設定一個價格，分批換匯。

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