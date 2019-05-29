日圓換匯價飆至0.2916元創兩年半來新高　暑期赴日團費喊漲



▲日圓示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／綜合報導

美國公布匯率操縱國名單後，市場擔心中美貿易爭端進一步升級，促美元、日圓等貨幣將受到避險資金的追捧。今（29）日截至上午11點前，台銀的日圓現金牌告換匯價飆升至最高0.2916元，創下兩年半來新高紀錄；旅遊業者提醒，若日圓持續走升，暑期的赴日旅遊團可能就會受到匯率波動而漲價。

美中貿易戰陰霾持續籠罩，美元指數續升，亞洲主要貨幣兌美元包括韓元、人民幣走勢仍偏弱。韓元今早盤貶破1190價位，一度來到1193.7韓元兌1美元；人民幣中間價來到6.8988兌1美元，較前一交易日中間價貶值15基點，在岸及離岸人民幣也是偏弱；新台幣一開盤就來到31.5元、貶值1.6分，早盤最多貶值5.6分。

而日圓則是因避險資金湧入而續升，今日截至上午11點前，台銀的日圓現金牌告換匯價飆升至最高0.2916元，創下自2016年11月18日以來新高。若拿新台幣5萬元去換匯，現在能換到17萬1,467日圓，相較於今年最低點0.2789元，可換到17萬9,275日圓，現在換就縮水了7,808日圓，折合新台幣相當於2,276元，等於少去1次迪士尼或環球影城。而日圓一去不回頭，也讓許多民眾擔心暑期出團恐漲價。

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▼旅遊業者提醒，日圓漲不停，暑期赴日旅遊團費恐有進一步的調漲。（示意圖／pakutaso）



2019年日本也實施各項旅遊新稅收的制度，調漲「消費稅」、「出國稅」及「住宿稅」，旅遊業者說這些也可能會反映在團費價格上，今年初最夯的北海道團就曾調漲3千到2萬不等，不過還是有旅行社用包機的方式將價格hold住。

若日圓持續走升，旅遊業者表示，最快暑期的赴日旅遊團可能就會受到匯率波動而漲價，只是這波動幅度有多大，還要觀察六月底的川習會消息而定。

日圓一直漲可能對台、韓出口商品相對有利，不過從民生角度來看，日圓若持續走高，也將墊高赴日旅遊的費用，若民眾想要更省錢，專家建議，其實也不一定都是要走血拼行程，日本各地的自然風景、神社古蹟也是非常值得前往；另外，擔心荷包又常常赴日旅遊的民眾，也可以分批換匯或是使用銀行推行的雙幣卡，平時可以逢低買進、匯率比網銀換匯好、不用領現鈔怕被偷或不見。

▼因應日圓飆升，銀行業者推出許多換匯、刷卡工具，守住哈日族荷包。（示意圖／玉山銀行提供）

