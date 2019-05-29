龜山島下有岩漿庫　噴發後土石崩塌可能引海嘯淹沒宜蘭

▲ 宜蘭龜山島。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

中研院林正洪研究員及其研究團隊從地震學角度做火山研究，利用S波與P波的穿透特性，證實了大屯火山群、龜山島底下皆有岩漿庫的存在，並指出若龜山島火山噴發造成土石崩塌，有可能產生小規模的海嘯衝擊極為平坦的宜蘭平原；而對於離台北都會區較近的大屯火山群，學者表示大屯火山噴發機率小，民眾不必太過擔憂。

過去一直無法證明大屯火山群底下是否有岩漿庫的存在，中研院林正洪研究員及其研究團隊利用S波無法穿透液態岩漿庫與P波緩達的特性，證實大屯火山群底下岩漿庫的存在，其範圍大約有1/4個台北市的面積。台大地質科學系系主任吳逸民解釋，過去比較沒有那麼完整的設置，而近期在大屯火山區設立比較多的觀測站，因此觀測到比較密集的活動現象。

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▲ 中研院地球科學研究所林正洪研究員。（圖／科技部提供）

利用同樣原理，檢查宜蘭外海的龜山島附近地區的地震資料，同時發現S波陰影與強烈反射兩種現象，經過交叉比對檢驗岩漿庫可能的位置，結果也清楚地發現有一個岩漿庫存在龜山島的中部地殼，且龜山島的岩漿庫比大屯火山岩漿庫大1.5倍。

林正洪指出，雖然龜山島活火山不在台灣本島上，但是火山活動可能造成的複合式災害也不容忽視，例如火山噴發造成龜山島土石崩塌，有可能產生小規模的海嘯衝擊極為平坦的宜蘭平原。

而對於大屯火山群是否噴發，吳逸民表示，火山噴發前會有地殼變形、地震活動、溫度升高、地下氣體跑出等前兆，但目前並未觀測到相關活動，沒有立即地危險。此外，若是火山以蒸汽釋出方式釋放能量，僅對大屯火山附近影響較大，其他區域較無影響；若是火山噴發，則是要觀察火山灰與岩漿擴及範圍，但大屯火山會有大規模噴發的機率比較小。

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