　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

全球首見！大屯火山發現休眠「心跳」現象　每18分鐘一次地震

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼小油坑後火山活動地質景觀區,後火山作用,七星山,噴氣孔,溫泉,湧泉,陽明山國家公園,大屯山火山群。（圖／記者李毓康攝）

▲小油坑後火山活動地質景觀區。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

科技部證實，大油坑地區觀測到週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動，可以持續數十個小時，研究團隊也證實大屯火山群許多地鳴與火山噴氣活動有關，更加認定大屯火山群應該是一個活火山。

在科技部計畫支持下，以及內政部的協助，中央研究院林正洪研究員及其研究團隊於2011年於陽明山國家公園管理處菁山自然中心設置了大屯火山觀測站(TVO: Taiwan Volcano Observatory at Tatun)，建立各項即時火山監測系統，對大屯火山、龜山島與北台灣附近的海底火山進行長期性嚴密的火山活動監測。

請繼續往下閱讀...

科技部指出，雖然台灣在人類歷史上沒有火山噴發之紀錄，但是於台灣北部卻存在一些火山特徵的地區，包括大屯火山群、龜山島與附近的海底火山等等。而大台北都會區近郊之大屯火山群，最高峰七星山距離台北101大樓更是小於15公里，其地表的地熱活動相當明顯。而其是否有再度活動的可能性，不僅為值得研究的科學議題，更關係著大台北都會地區的安全。

經由長期監測，林正洪研究員及其研究團隊認定大屯火山應為活火山，並為全球首次同時利用Ｓ波陰影與Ｐ波緩達兩個現象，證實其下岩漿庫的存在。根據早期的岩石定年結果，推論大屯火山群最晚期的噴發大約在十萬年前，因此過去大多數人認為大屯火山群應該不會再活動。然而近十幾年的研究成果，卻認為大屯火山群很可能是活火山，主要的證據包括地球化學、地震活動、地殼變形與火山灰定年等等。

▲▼ TVO大屯火山觀測站即時串流。（圖／翻攝自YouTube／TVO大屯火山觀測站）

▲ TVO大屯火山觀測站即時串流。（圖／翻攝自YouTube／TVO大屯火山觀測站

林正洪研究員及其研究團隊，利用大屯火山地區密集的地震觀測網，於最近三年內更發現多項非常有趣之火山活動特殊現象。首先，在大油坑地區觀測到週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動，可以持續數十個小時。這項觀測也是全球首次於休眠中之火山偵測到類似動物「心跳」之現象。同時研究團隊也證實大屯火山群許多地鳴與火山噴氣活動有關，例如小油坑爆裂帶就有多次爆炸式的噴氣紀錄，甚至有類似「火山對話」之有趣現象。其他如超長周期之火山地震，也是典型活火山之一種特徵。上述這些新的地震觀測結果，也直接證明大屯火山群還有巨大熱能存在，更加認定它應該是一個活火山。

雖然如此，但是過去卻一直無法證明大屯火山群底下是否有岩漿庫的存在。經過仔細地分析大屯火山地震觀測網所有資料，終於同時發現Ｓ波陰影與Ｐ波緩達這兩項重要的證據，充分地證實台灣北部地殼內部存在一個岩漿庫，其範圍大約有1/4個台北市的面積。

相同地依據地震Ｓ波無法穿透液態岩漿庫的特性，除了可以觀測到Ｓ波陰影外，同時也可以發現強烈的Ｓ波反射現象。利用這些原理，我們仔細檢查宜蘭外海的龜山島附近地區的地震資料，同時也發現Ｓ波陰影與強烈反射兩種現象，經過交叉比對檢驗岩漿庫可能的位置，結果也清楚地發現有一個岩漿庫存在龜山島的中部地殼 (Lin et al., 2018b)，充分證明龜山島是台灣另外一個活火山。雖然這個活火山不在台灣本島上，但是火山活動可能造成的複合式災害也不容忽視。例如火山噴發造成龜山島土石崩塌，有可能產生小規模的海嘯衝擊極為平坦的宜蘭平原。

ET快訊
藍議員酸韓國瑜「忙著選總統」！爆副市長包庇親妹A走27萬
對發票「8碼全中」1千萬在眼前…他哭了：有開統編
iOS 13介面截圖曝光！　「黑暗模式」新功能搶先看

關鍵字：火山,大屯山,活火山

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全球首見！大屯火山發現休眠「心跳」現象　每18分鐘一次地震

報稅倒數3天！信用卡繳稅　列入帳單時間民眾最關心

比首富慷慨！貝佐斯前妻將捐一半財產　至少5000億

MSCI權重調整與台股指數變化脫鉤　法人：新增股別冒進

美國外匯政策報告出爐　中國大陸等9國列匯率操縱國觀察名單

東森國際通過配發1元現金股利　自然美跨國展店上看3000家

貿易戰懸而未決　電金傳一面倒台股早盤跌逾80點摔下半年線

我IMD世界競爭力排名進步至第16名　國發會：施政方向正確

研華配息6.8元　貿易戰部分產能移回台灣

勞資協商避免各說各話　長榮航空訴求：全程直播並開放媒體旁聽

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

全球首見！大屯火山發現休眠「心跳」現象　每18分鐘一次地震

報稅倒數3天！信用卡繳稅　列入帳單時間民眾最關心

比首富慷慨！貝佐斯前妻將捐一半財產　至少5000億

MSCI權重調整與台股指數變化脫鉤　法人：新增股別冒進

美國外匯政策報告出爐　中國大陸等9國列匯率操縱國觀察名單

東森國際通過配發1元現金股利　自然美跨國展店上看3000家

貿易戰懸而未決　電金傳一面倒台股早盤跌逾80點摔下半年線

我IMD世界競爭力排名進步至第16名　國發會：施政方向正確

研華配息6.8元　貿易戰部分產能移回台灣

勞資協商避免各說各話　長榮航空訴求：全程直播並開放媒體旁聽

成都地鐵偷拍波點妹裙底！肉搜起底竟是「新華社主任」

一個包30萬！女大生體驗貧窮睡3晚街頭　被迫討錢太羞辱痛哭

獨家專訪／宋讚養被騙「拍不雅影片」：我不能變一具屍體...講爸媽淚崩

議會審敬老金條例　北市府：開倒車！傷害社福專業

上一場對海盜目送開轟挨故意觸身　迪特里西3響砲復仇

戴資穎世界球后達129周　周天成第4、麟洋配連升8位排18

日本20歲「神之美少女」臉蛋有多小？　一戴上口罩…全場嚇呆：頭都不見了

打造友善動物城市　黃偉哲：不要讓捕抓誤解為捕殺惹民怨

報應！醉男險扳斷城隍廟石獅耳　2天後又來...通緝犯身分露餡

酒醉男鬧市持「殺豬刀」隨機砍人　惠州傷者頭部「皮開肉綻」

財經熱門新聞

國內5家專營電子支付全部虧錢　..

貿易戰演變貨幣戰　一次看完新台..

全聯8元買報紙中1000萬大獎..

張忠謀：一年內很多企業受傷　

研華配息6.8元　部分產能回台..

高鐵通車12年谷底翻身　謝金河..

斷言科技戰將起　郭台銘：用工業..

大樂透端午加碼今天開跑　加開1..

李進勇任中選會主委 郭台銘..

美商務部黑名單　台灣8公司上榜

遠航董座張綱維明出面宣示資金無..

貿易戰懸而未決　電金傳一面倒台..

勞資協商避免各說各話　長榮航空..

我IMD世界競爭力排名進步至第..

更多熱門

相關新聞

阿貢火山又噴發！峇里島取消航班

印尼峇里島東部的阿貢火山24日晚間又爆發！這次噴發時間共持續了4分30秒，導致距離火山口3公里的地方充滿熔岩和白熾岩，這是爆發是這個月第3次，目前當局已經封鎖火山口周邊地區，而由於受到火山灰影響，峇里島機場至少取消5個航班，4個飛往峇里島的航班受影響，而火山灰也蔓延至周遭地區。

箱根纜車全線停駛　改替代巴士接駁

箱根火山地震噴發　日氣象廳：2級警報

震動頻繁　日本阿蘇火山2級警報

北投輕旅行！現採桶柑再賞大屯山櫻花

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面曝光

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

阿伯珍藏軍服60年　臂章階級讓大家驚了

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男「爸我不行了」亡

童眼發黑成熊貓　失聯3天保母PO網求救

快訊／韓藝人被經紀人強拍裸照與影片

「幫夫運」最旺的星座女Top 3

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想欲做總統

慘叫一聲來不及　他身體被切兩半

耳機線「被電梯門纏住」她慘遭斬首

北市府女幕僚爆偷情　午休幽會直擊

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面