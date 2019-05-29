全球首見！大屯火山發現休眠「心跳」現象　每18分鐘一次地震

▲小油坑後火山活動地質景觀區。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

科技部證實，大油坑地區觀測到週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動，可以持續數十個小時，研究團隊也證實大屯火山群許多地鳴與火山噴氣活動有關，更加認定大屯火山群應該是一個活火山。

在科技部計畫支持下，以及內政部的協助，中央研究院林正洪研究員及其研究團隊於2011年於陽明山國家公園管理處菁山自然中心設置了大屯火山觀測站(TVO: Taiwan Volcano Observatory at Tatun)，建立各項即時火山監測系統，對大屯火山、龜山島與北台灣附近的海底火山進行長期性嚴密的火山活動監測。

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科技部指出，雖然台灣在人類歷史上沒有火山噴發之紀錄，但是於台灣北部卻存在一些火山特徵的地區，包括大屯火山群、龜山島與附近的海底火山等等。而大台北都會區近郊之大屯火山群，最高峰七星山距離台北101大樓更是小於15公里，其地表的地熱活動相當明顯。而其是否有再度活動的可能性，不僅為值得研究的科學議題，更關係著大台北都會地區的安全。

經由長期監測，林正洪研究員及其研究團隊認定大屯火山應為活火山，並為全球首次同時利用Ｓ波陰影與Ｐ波緩達兩個現象，證實其下岩漿庫的存在。根據早期的岩石定年結果，推論大屯火山群最晚期的噴發大約在十萬年前，因此過去大多數人認為大屯火山群應該不會再活動。然而近十幾年的研究成果，卻認為大屯火山群很可能是活火山，主要的證據包括地球化學、地震活動、地殼變形與火山灰定年等等。

▲ TVO大屯火山觀測站即時串流。（圖／翻攝自YouTube／TVO大屯火山觀測站）

林正洪研究員及其研究團隊，利用大屯火山地區密集的地震觀測網，於最近三年內更發現多項非常有趣之火山活動特殊現象。首先，在大油坑地區觀測到週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動，可以持續數十個小時。這項觀測也是全球首次於休眠中之火山偵測到類似動物「心跳」之現象。同時研究團隊也證實大屯火山群許多地鳴與火山噴氣活動有關，例如小油坑爆裂帶就有多次爆炸式的噴氣紀錄，甚至有類似「火山對話」之有趣現象。其他如超長周期之火山地震，也是典型活火山之一種特徵。上述這些新的地震觀測結果，也直接證明大屯火山群還有巨大熱能存在，更加認定它應該是一個活火山。

雖然如此，但是過去卻一直無法證明大屯火山群底下是否有岩漿庫的存在。經過仔細地分析大屯火山地震觀測網所有資料，終於同時發現Ｓ波陰影與Ｐ波緩達這兩項重要的證據，充分地證實台灣北部地殼內部存在一個岩漿庫，其範圍大約有1/4個台北市的面積。

相同地依據地震Ｓ波無法穿透液態岩漿庫的特性，除了可以觀測到Ｓ波陰影外，同時也可以發現強烈的Ｓ波反射現象。利用這些原理，我們仔細檢查宜蘭外海的龜山島附近地區的地震資料，同時也發現Ｓ波陰影與強烈反射兩種現象，經過交叉比對檢驗岩漿庫可能的位置，結果也清楚地發現有一個岩漿庫存在龜山島的中部地殼 (Lin et al., 2018b)，充分證明龜山島是台灣另外一個活火山。雖然這個活火山不在台灣本島上，但是火山活動可能造成的複合式災害也不容忽視。例如火山噴發造成龜山島土石崩塌，有可能產生小規模的海嘯衝擊極為平坦的宜蘭平原。