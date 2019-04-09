雲品Q1營收6.54億創同期新高　餐飲收入挹注成長動能

▲受惠於企業春酒消費熟客回流，雲品國際今年第一季營收達6.54億元，創歷史同期新高紀錄。（圖／雲品提供）

記者林淑慧／台北報導

連假一波波，帶旺飯店股營運表現。雲品國際今（9）日發佈最新財報，受惠農曆新年連假住房與餐飲業務持續成長，雲品今年第一季營收達6.54億元，與去年同期相比大幅成長58%，並創歷史同期新高紀錄。

依據財報，雲品國際酒店公告2019年3月合併營收達2.07億元，較去年同期成長70％，亦改寫公司史上新高紀錄。

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針對營運表現亮眼，雲品國際主管表示，主要受惠於農曆新年連假住房與餐飲收入業務維持成長動能挹注，是營收成長的重要關鍵，更在二月及三月時，因透過雲朗集團整合行銷資源的效益顯現，帶動企業春酒消費熟客回流的產生，使雲品繳出漂亮的成績單。

▲雲品國際旗下的新品牌君品collection透過產業整合方式，讓婚宴場地有著更多元的選擇。（圖／雲品提供）

展望後市，在今年第二季，雲品溫泉酒店及君品酒店將針對不同客群的散客推廣「閨蜜」同遊入住方案，以及雲品在四月兒童月針對家庭客群推廣兒童免費入住的住房專案，將有望持續貢獻雲品住房營運成長的挹注空間。

另外，在宴會事業方面，雲品於三月下旬成功打造君品Collection宴會平台，集結外部13處據點發展輕資產的宴會事業，甫一發布便引發業界與消費者關注，更創下一周內有超過百筆留言與電話進線詢問，期待第二季起有望能夠帶動宴會業務營收的成長。