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不收禮物的鴻海…郭台銘為她破例收下枇杷　「這禮物意義深重」

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▲▼破例收禮 郭董收農戶枇杷、PO照幫打廣告。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲郭董破例收下了農戶送的枇杷，「這一份枇杷的意義深重。」（圖／翻攝自郭台銘臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

鴻海集團董事長郭台銘基於安全理由，過去會要求辦公室或基金會同仁，拒收來自各界民眾送的禮物，但郭董4日在臉書以「總裁的暖心枇杷」為標題分享說，最近採購農產品且舉辦「鴻海獎學鯨」計劃，讓他決定破例收下一份農戶送的枇杷，因為這一份枇杷的意義非常深重。

▲▼破例收禮 郭董收農戶枇杷、PO照幫打廣告。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

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▲民眾在臉書粉絲團留言感謝郭董。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

郭董臉書內容【總裁的暖心枇杷】：

我個人很喜歡吃枇杷，今天吃到的枇杷不光吃到枇杷的甘甜，還感受到真誠滿載的心意。

因為安全理由，我的辦公室或基金會一向會婉拒送到鴻海的禮物，但由於最近在採購農產品，基金會能直接認識這位種枇杷的農戶，她說這兩年收成並不是非常好，但她的女兒連續二年都申請到「鴻海獎學鯨」計劃的獎助學金，才減少了她的煩惱，所以希望能請我吃枇杷，要不是這次買農產品，我大概也無法認識這位母親，也吃不到這麼好吃的枇杷。緣份與善的循環讓這些枇杷意義深重。

我有些話回覆詹小姐如下：
詹小姐？：由於字跡娟秀，我想這樣稱呼不知是否恰當，收到你多次經由基金會轉交的枇杷，這些枇杷真的很香，很好吃，非常感謝；基金會辦理「鴻海獎學鯨」計劃就是希望能讓在逆境中努力向學的孩子們減少經濟壓力，專心求學，你的女兒可以連續二年都申請到獎學金，表示她很優秀，你一定引以為傲，當我吃到你的枇杷，我就明白她的優秀是源自於你，因為務農需踏實與用心，一步一腳印，能把農作物照顧得這麼好，這是你給孩子最好的榜樣，以誠傳家，祖德流芳。
再次感謝你的枇杷，也祝福闔家平安。

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關鍵字：枇杷,郭台銘

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