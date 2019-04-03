雲端最有錢／低薪投資術　7年級生養股存千萬

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「勿因低薪不投資」! 低薪，是這個世代來台灣年輕人共同的痛，在萬物皆漲只有薪水不漲的年代，如果你還是因為低薪而不投資，那麼很快你就會落入貧窮線下，最後作個下流老人。然而，只要你開始學習投資。就有機會32歲坐擁8位數的存款，改善自己的生活。

雲端最有錢第17集，邀請到小資投資族-部落客星大(星風雪語)。他本是一位月領4萬元的上班族，不但有房租壓力，還得養小孩，靠著驚人的節儉毅力，以及穩紮穩打的投資術，讓他1年股利進帳超過50萬元，年收入照樣超過百萬元！另外，他也要教大家，用老闆思維買股票，無成本賺股利。

另外一位也是知名的投資部落客，PTT股板知名作者麥克風，17歲開始學投資，同學們打工賺錢出去玩，他則是打工存錢買股票。不盲目跟著人家買熱門的大型股，自創了一套價值分析的方法挑出便宜好股，多頭時順勢拉高資金水位，30多歲的年紀，已經賺進8位數獲利，年平均報酬超過20%。他們共同的特色就是跟你我一樣，年輕的低薪族，但是早早開始投資，30多歲就翻轉了自己的命運。

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。