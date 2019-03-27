專攻哈日族！北富銀旅日神卡今上市　赴日刷卡3%現金回饋

▲北富銀今推出新的旅日神卡「OMIYAGE卡」。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

台北富邦銀行今天(27日)宣布，跟JCB獨家合作推出專為日本旅遊客設計的旅日神卡「OMIYAGE卡」，主打日本消費3%回饋無上限，國內消費也有1%回饋無上限，專攻哈日族市場！

北富銀總經理程耀輝表示，據統計台灣2018年有多達483萬人次赴日旅遊，且有逐年增加趨勢，整體經濟規模可觀。然而反觀國內信用卡市場，專門針對旅日的遊客規劃的卡片並不多，因此跟JCB策畫1年多，決定發行全新「旅日神卡」。

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JCB總經理日野治特地出席今日上市記者會，他表示，JCB從1年前就在醞釀這張新卡，這次合作是JCB有史以來在台最大的合作案，JCB在日本當地有多達1000萬家的合作商戶，可望成為推動台灣與日本兩地的旅遊觀光發展的一大助力。

程耀輝也指出，這張「旅日神卡」最強優勢就是回饋給到3%日本消費回饋無上限，台灣消費也有1%回饋無上限，並可依喜好任選現金回饋或LINE Points點數；在國內消費，這張卡也有1%現金回饋，綁定一卡通，在國內日常搭捷運、坐火車、乘公車或騎Youbike也有2%回饋。

卡面設計上，程耀輝親自透過網路邀請哥倫比亞的國際插畫大師Carlos Higuera擔綱設計，以其「Omiyage」系列插畫為卡面主題，經典日本娃娃和達摩圖騰，受到許多少女的喜愛。

▼北富銀總經理程耀輝。（圖／記者戴瑞瑤攝）

另外，針對「旅日神卡」，北富銀首創「一鍵調高信用額度」。程耀輝表示，國人到日本旅遊最愛大批採購當地伴手禮和日系藥妝品，但往往血拚到一半才發現信用卡額度不夠，遇到額度刷爆的困擾，不僅痛失掃貨良機，還可能影響到後續旅遊品質。

因此，「旅日神卡」特別推出全台首創一鍵調高刷卡額度功能，只要進入北富銀LINE官方帳號並綁定「旅日神卡」，不用申請、不用證件，可隨時隨地調高刷卡額度。額度一次只限2個月，將視個人風險評級，最高能調高刷卡限額1倍，2個月中間可以隨時自己調回額度，2個月後回到原額度。

常去日本自由行的民眾，一定必備日本交通卡「西瓜卡(Suica)」或「ICOCA」，新戶只要於5月底前申辦，核卡後30天內刷滿5筆或滿新台幣5000元，就可獲得「西瓜卡(Suica)」或「ICOCA」一張。回饋方式選擇LINE Points回饋的客戶，前1萬名綁定LINE Pay並完成首刷，就可獲贈LINE Points 100點。

北富銀針對「旅日神卡」也跟雄獅、五福、山富、JR東日本創造等旅行社合作，推出Omiyage特別團，分別提供2人同行送東京迪士尼/環球影城門票一張、利木津巴士券買1送1、關西週遊二日券、團費最高折扣新台幣2000元等。

▼JCB總經理日野治。（圖／記者戴瑞瑤攝）