賞櫻必備！2019上半年8張「旅日神卡」一次統整　回饋率最高3%無上限

▲北富銀旅日神卡「J卡」今天上市。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

日本櫻花季已經開始，福岡、高知等地從3月中就開花，札幌一直到5月初都還有櫻花。《ETtoday新聞雲》特別統整今年上半年8張到日本玩必備的「旅日神卡」，用對信用卡整趟旅行就是比人家省！

今年上半年各銀行的信用卡主戰場就是在「海外消費」，各家銀行針對海外消費都祭出高回饋且無上限，尤其專攻台灣人最愛去的日本。像是北富銀今天(27日)上市的「OMIYAGE卡」，直接針對日本消費給予高達3%回饋無上限，民眾可以自己選擇要現金回饋或LINE Point點數回饋。5月31日前新戶申辦還送日本的交通票「西瓜卡(Suica)」或「ICOCA」一張。

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上海商銀的簡單卡，也直接針對民眾到大陸、日本、韓國都給3%現金回饋，若是非這3個地區的海外消費也給2%現金回饋，同樣無上限。台新銀行今年主力也放在海外消費，推出「FlyGo卡」，主打不限國家海外消費2.8%現金回饋，最大特點是刷機票5%回饋，但要特別留意，僅限航空公司官網買機票，且刷機票的前3個月中必須要有一個月有刷滿新台幣5000元以上，才享有機票5%回饋，若沒達到回饋門檻，刷機票仍只有2.8%回饋。

行動支付聯名卡也加入海外消費戰局，中信銀LINE Pay卡雖然今年國內消費縮水到1%，但海外消費大幅拉高到2.8%；最大競爭對手玉山銀行Pi錢包信用卡，也打出國內外消費都2.5%的P幣回饋。

另外，包括星展銀行炫晶御璽卡、滙豐銀行現金回饋御璽卡，也都祭出海外消費2.22%~2.5%現金回饋無上限，民眾不只去日本，到其他國家都可以使用。

▼今年上半年8張旅日神卡大比拚。（圖／記者戴瑞瑤製表）

很常去日本玩的民眾都知道，錢包裡必備一張JCB卡，主要是JCB卡在日本刷卡時匯率會比VISA更優。在這8張神卡中，北富銀「OMIYAGE卡」就是JCB卡，中信LINE Pay卡跟元大鑽金一卡通聯名卡，則可以在辦卡時選擇JCB卡使用。

JCB卡也有跟日本多家百貨公司、藥妝店有合作，到日本藥妝店血拚必留意這些優惠。包括多慶屋、0101丸井百貨刷JCB都有折扣，丸井百貨優惠到6月底，多慶屋今年整年都有優惠。

藥妝店部分，包括松本清、SUNDRUG等都有優惠，消費未稅滿日幣1萬元以上出示優惠券，即可享有97折到95折的優惠，活動到9月底。

▼ 台新銀行Fly Go卡刷機票有最高5%現金回饋。（圖／台新銀行提供）