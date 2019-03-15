林伯豐拋台灣要有自經區　國發會：已經是過去式

▲工商協進會理事長林伯豐拋出台中高雄要試辦自由經濟示範區的想法，國發會說，哪已經是過去的政策，現在不需要。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

工商協進會理事長林伯豐表示，台灣應該要規劃「自由經濟特區」，加速自由化與國際化，同時修改國內法規，讓台商回台、海外投資都能順利進到台灣。國發會則說，那是過去式，現在不需要這樣的政策。

工商協進會理事長今天（15日）在新春活動上表示，目前政府正在大力推動台商回台投資，並且積極改善投資環境來吸引國內外的投資，工商協進會認為，應該要規劃「自由經濟特區」來加速自由化與全面國際化。至於哪邊可以設立，林伯豐認為，應該要從具有海港、機場且有腹地寬廣的區域開始試辦，並且配合法規鬆綁，中彰投擁有台中港跟台中機場，且台中彰化南投的產業供應相當充足；高屏地區有高雄港及小港機場的優勢，若是結合高雄屏東在地生產動能，也會是個適合發展區域。

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面對工商團體拋出要推動自由經濟示範區，國家發展委員會表示，全民一起拼經濟，讓台灣經濟蓬勃發展，更有競爭力，是朝野的共識。但是推動設立自由經濟示範區不是現階段的政策取向，且近年來政府致力推動有關吸引人才、法規鬆綁等多項措施並適用全國，並無必要就特定區域重啟過去政策。

國發會說，行政院蘇院長強調自由經濟示範區的設置有四個不可行，第一是國民黨立委在立法院占多數都無法通過自由經濟示範區特別條例。第二是造成區內、區外不公平。第三是中美貿易戰還在進行，中國可以用這種方式到台灣繞一圈，變成台灣製造出去，最後對台灣不利，甚至還被當成與中國一起的共犯。第四是現在全世界對於相關國際組織監督、檢視機制都對於租稅不公平競爭，要求愈來愈嚴格，台灣如果有相關機制被認為是如此，反而對台灣不利。

▼工商協進會理事長林伯豐拋出台中高雄要試辦自由經濟示範區的想法，國發會說，哪已經是過去的政策，現在不需要。（圖／記者馮建棨攝）