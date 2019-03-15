民視變天？董事長郭倍宏3分鐘內被撤換　「3比4票」同意不適任

財經中心／綜合報導

民視電視台母公司「民間投資股份有限公司」14日下午2點召開董事會，以3比4的票數通過董事長郭倍宏不適任一案，短短3分鐘就將人撤換，雖然郭立即提出抗議，但現場人員很快就結束這場會議。

▲郭倍宏曾出席民視20年台慶晚會。（圖／民視提供）

根據《自由時報》報導，身為董事之一的律師黃明展一抵達，就提出要求撤換郭倍宏，同時提名自己擔任新的董事長，接著7位董事進行投票，最後以3比4的票數同意將郭撤換，整個過程只花了短短3分鐘。

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報導中指出，知情人士透露郭倍宏當下雖然立即提出抗議，也認為臨時改選並不合法，現場所有人卻立即鳥獸散，快速結束這場會議；由於陳清福等董事過去一年內都沒有出席過會議，14日卻大動作撤換董事長，一切有可能是有備而來，這同時也會影響到5月民視董事長改選一事，是否真的會「變天」，到時就會揭曉。

▲郭倍宏參與喜樂島大遊行。（圖／記者翁嫆琄攝）

不過，郭倍宏除了民間投資股份有限公司董事長的身分外，還是喜樂島聯盟總的召集人，今年1月他與社會民主黨召集人范雲、凱達格蘭學校校長金恒煒等人，公開呼籲立法院修改公投法，讓台灣人民能就國家前途以「公投」方式表示意見，要求立委在228前表態修正公投法，並高呼「獨立公投、正名入聯」。

當時，美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush）就曾撰寫一封公開信向郭倍宏喊話，畢竟美國向來反對兩岸單方面改變現狀，而這項提案涉及美國國家利益，尤其是台灣地區和平安全的長遠不變利益，川普政府之所以支持蔡政府，就是因為總統蔡英文行事謹慎小心，不要把美方做出的承諾視為理所當然，而是要理解與美方密切溝通的價值所在。

▼卜睿哲寫公開信呼籲郭倍宏三思 。（圖／翻攝布魯金斯研究院官網）