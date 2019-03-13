谷月涵看台股：比美股安全，國際資金將從尖牙股FAANG流出



▲台灣先生谷月涵今日上午發表他對台股與美股的看法。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

「台灣先生」谷月涵開講！今（13）日上午谷月涵出席寬量國際加盟記者會，發表他對台股行情以及對台灣產業的看法。谷月涵說，他在台灣資本市場這麼30多年，學到的經驗就是不要猜指數，因為股市會「要你難看」；他建議投資人在預策向上和向下的風險時，可以以資金多寡作為參考。他甚至表示：「因為沒量就沒價，目前台股是安全的，反而美股是比較危險的。」

谷月涵指出，他自己觀察台股的指標，絕對不是用技術面來看，而是觀察上檔與下檔風險，最重要是看資金是否足夠。目前看起來，谷月涵認為台股相較於美股安全性高，他認為，過去資金都流向美國尖牙股FAANG（Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google），市場不斷的追捧FAANG，但從目前的趨勢來看，未來國際資金將會流出，且朝亞洲、新興市場走。而在亞股中，台股有更具價值潛力，不外乎是其現金殖利率有很大的吸引力，外資更看重的是經營團隊的專業與可信度。

而他也提到，過去大家都認為iPhone手機和中美貿易戰對台股的影響很大，從去年中美貿易戰一開始，多數經濟學家認為台灣將是最大的受害者；但谷月涵表示，但反觀台灣在過去一年，卻是亞洲市場中表現最好的其中之一。

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谷月涵說原因有二個，第一是因為貿易戰名單並沒有iPhone手機；第二是過去在大陸設廠的台商已經陸續將產能遷回台灣或東南亞，且許多廠商因此有轉單效應，這些都將給外資更多的信心。

而谷月涵也說雖然新產業要取代蘋果不容易，目前基本面看不出來立即性的利多，但他認為投資台股也不只只有賺價差，台股在全球市場中提供豐厚股息，這是更具長期的優勢。

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