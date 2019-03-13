影／「台灣先生」谷月涵　最看好台灣中小型股3大優勢　





記者劉姵呈／台北報導

等了將近20年的時間！國際財務顧問機構寬量國際（QIC）創辦人李鴻基開場先感性地表示，在「台灣先生」谷月涵退休前就不斷的邀請與請益，如今谷月涵從過去的資本市場退休，接下來將與寬量攜手致力服務於外資最愛、但卻被市場長期低估的台灣中小企業，讓更多優質的中小型股前進國際資本市場。今（13）日上午寬量也為谷月涵舉辦加盟記者會，縱橫台股30年，谷月涵也提出台中小型股的3大優勢，以及他對台灣資本市場產業的困境與潛力，以及邁向國際的發展與看法。



▲寬量國際執行長李鴻基（左）與台灣先生谷月涵（右）今日上午舉辦加盟寬量國際記者會。（圖／記者張一中攝）

▼台灣先生谷月涵將繼續致力於資本市場，最看好台灣中小型企業。（圖／記者張一中攝）

根據證交所統計資料顯示，外國投資人在台灣股市持股部位由2010年年初30.1%上升至2018年年底38.3%，且在台灣掛牌與投資的前20大股東大多是外國機構投資人；李鴻基表示，過去10年以來台灣資本市場並沒有產生大量的盈餘，但卻是外資投資台灣最多的時候，尤其是佔台灣資本市場比例最高的中小企業。因此，寬量國際將致力於幫助這些規模小於20億美元的中小企業，而今年外資大回頭，李鴻基說，「我甚至大膽的可以預測，在3-5年內，外資在台灣資本市場佔比絕對超過5成。」

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谷月涵根據他在外資圈的經驗也表示，不論是在買賣方，台灣的中小型股對外資來說，是非常好的投資標的，原因包括：第一，從現金殖利率或投資價值來看，都非常具有吸引力；第二，台灣中小企業大多外銷，專業度比較高，且在交易所的努力下公司治理有很大的進步，透明度也較高；第三，20億美元規模的中小型股佔台灣上市公司高達95%，個股成交量不低。綜合以上優勢，谷月涵認為台灣中小股是一個相當具潛力及價值的市場。