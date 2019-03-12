公股行庫減少中小企業放款　3家銀行單月大減332億

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會今天(12日)公布本國銀行對中小企業放款餘額，今年1月份相較於去年12月底，單月減少16.75億元，其中以3大公股行庫減少最多，兆豐銀、華南銀、彰銀3家共減少332億元。

根據銀行局統計，截至今年1月底，本國銀行對中小企業放款餘額達6.4兆元，比上月底減少16.75億元。

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值得留意的是，1月份對中小企業放款減少最多是竟是3家公股行庫，兆豐銀行單月減少119億元，華南銀行減少108億元，彰銀減少105億元。

但民營銀行在1月份對中小企業放款反而增加，1月增加最多是3家民營銀行，中信銀單月增加138億元，滙豐銀行單月增加55億元，永豐銀行單月增加54億元。

今天立法院會質詢時，行政院長蘇貞昌也特別針對中小企業放款表示，台灣中小企業佔97%，對就業的貢獻很大，雖然銀行也在照顧中小企業，但仍聽到很多小型企業說貸款不易、貸不到錢。過去各部會都是以貸款金額來看，未來要改變以貸款家數來作為考評參考，鼓勵銀行貸款給中小企業。

1月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率60.51%，占民營企業放款餘額比率63.43%，分別較上月底比率減少0.24個百分點及0.20個百分點；另108年1月底中小企業放款平均逾期放款比率為0.45%，較上月底增加0.02個百分點。