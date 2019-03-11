靠存股、存債2招雙管齊下　晉升「收息族」



▲國際股市近日震盪劇烈，台股也難逃一劫，於高檔震盪。（示意圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

國際股市震盪劇烈，有愈來愈多「存股族」產生。而國內元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）兩檔ETF，受益人數統計共逼近10萬人，就是存股族關注的熱門標的。但想要更穩定的收息，投信法人指出，除了存台股標的外，現階段若將「存股」與「存債」並行，不但可以分散風險，也可以享有配息收益，晉升為「收息族」。

大家都知道，存股大多公司一年僅配息一次，但現階段若搭配「存債」的話，可望更穩定的收息。元大投信研究團隊就建議，除了台股標的外，「存股」與「存債」可以齊步進行，因為目前國內債券ETF投資標的多半投資於美國債券，因此，投資人在台股之外，再加入債券ETF，將具有分散風險效果，也同樣有機會享有配息收益，為資產組合加分。

而投資債券的好處在哪？元大產業債券ETF傘型基金研究團隊指出，投資債券ETF，就像借錢給國家或企業，得到利息。因此，如果希望有機會穩定收息，又不用擔心本金／淨值莫名減損，首重借錢對象的信用評等，信用評等愈高，風險也相對較小。

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元大投信提醒，想要「存債」的投資人，應留意信評、期間及殖利率三個指標，並以公債、國際大型優質企業發行的投資等級債為優先選擇，並以美國基準利率為參考依據。