歐美股拖累！台股雙王領跌、電金傳一面倒　開盤大跌近90點下探10,220大關



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

歐洲央行(ECB)調降經濟成長預測值，歐美股市同步走跌，美股已經連四日走跌，拖累台股今（8）日集中市場加權指數開盤下跌37.40點，以10,274.28點開出，在大立光與台積電領跌超過2%、1.5%頹勢下，電金傳一面倒，指數跌幅擴大近90點，目前最低下探至10,220大關。

蘋果昨日公布最新的200大供應商名單，共有至少46家台廠入榜，其中有4家新進榜，有9家遭移出，新進榜台廠有和碩集團旗下復揚科技、金箭印刷、臻鼎科技、TPK-KY 子公司京嘉光電。

歐洲央行（ECB）延遲升息並向銀行提供新一輪低成本貸款，對經濟前景的悲觀預測加劇投資人對全球經濟成長放緩的疑慮。美股4大指數同步走跌，道瓊工業指數下跌200.23點、跌幅0.78%，收在25473.23點，NASDAQ指數下跌84.46點、跌幅1.13%，收在7421.46點，S&P 500指數下跌22.52點、跌幅0.81%，收在2748.93點，費城半導體指數下跌14.73點、跌幅1.1%，收在1319.09點。

請繼續往下閱讀...

法人表示，台股近日量能持續呈現萎縮，成交量萎縮至1000億元左右，呈現震盪整理，在國際股市陷入修正，以及美中貿易協商未有明確進展下，回檔幅度恐加大。