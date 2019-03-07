壽險業今年調降避險比率買美元　投資國外金額高達5,297億美元　



▲今年壽險業改變策略調降避險比率，到匯市買美元。（示意圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

今年新台幣匯率走勢相對股市穩定，對此，中央銀行外匯局局長顏輝煌昨日解釋，壽險業每年保費收入那麼高，有國外投資的需求，今年以來確實看到壽險業避險比例下降，而這正巧與外資匯入力道相互抵銷，形成「供需平衡」。而今年壽險業改變策略讓避險比率下降，國外投資比例增加，在今（7）日財委會央行總裁楊金龍表示，截至1月底壽險業投資國外的總金額有5,297億美元。

外資連2個月淨匯入，新台幣對美元波動卻不大，央行外匯局長顏輝煌說明，除了受到進口商買匯影響之外，還有因投信與壽險業有外國投資需求，加上壽險業降低避險比重，資金大量匯出投資，因而抵銷外資匯入力道，導致新台幣匯率波動不大。顏輝煌說，過去壽險業做SWAP避險，不會影響匯率，現在直接結匯買美元，對匯市需求增加。

而壽險業避險比率下降，今日於立法院財委會答詢委員質詢時，立委費鴻泰就質疑，央行是否有掌握準確的國外投資金額與投資項目比重？對此，央行總裁楊金龍說明，投資的項目有包括股市、債市等等，當然有準確的掌握，只是不方便在檯面上明講。

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而費鴻泰也細問投資金額，面對楊金龍不明確的表態，費鴻泰拍桌要求交出答案否則不進行質詢。對此，楊金龍也趕緊請官員們幫忙，解釋只能提供截至今年1月31日最新數據，我國壽險業已投資國外的部位有5,297億美元。央行下午也表示，這金額與今年2月27日央行公布金融統計月報，有關壽險業本年1月底國外資產新臺幣15.98兆元折合美元之金額相當。