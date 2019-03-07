電金傳權值股全休兵　台股收盤下跌45點收10,311點



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

面對美股已連三跌，台股已連三日處於量縮整理的狀況，今（7）日台股盤面主要由LED、太陽能、再生能源等族群領漲，但權值股大多休兵，盤中LED族群也翻黑，電金傳一片綠，指數一度滑落逾35點。終場集中市場加權指數下跌45.47點，收10,311.68點，跌幅0.44%，成交量降溫至1076.5億元。

今日台股集中市場加權指數開盤小漲2.32點，以10,359.47點開出，因蘋概三雄僅台積電苦撐紅盤，火花難以持續，早盤加權指數於平盤下震盪。

蘋概三雄今日表現不佳，股王大立光（3008）終場小跌0.11%、報4490元。台積電（2330）終場收平盤報234元。鴻海（2317）賣壓最重，終場跌1.24%、報71.60元。

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經濟部預估2025年每度電價可能漲至3.39元，較現行電價漲幅約3成，節能概念帶動LED類股今天盤中齊揚，但不敵賣壓，僅剩東貝漲（2499）漲逾1.43%，隆達（3698）、麗清（3346）盤中漲幅超過2%，終場由紅翻黑。

昨日由於油價下跌拖累能源股不支倒地，美光領跌費半，晶片股齊下殺，美股已連續第三個交易日走跌。聯準會公佈經濟褐皮書報告，稱全球經濟成長放緩以及美國聯邦政府關門35天對2019年頭幾週的美國經濟造成壓力，零售、汽車銷售、以及製造業放緩，但仍然緊張的勞動力市場中持續成長。儘管祭出關稅，2018年美國貿易赤字依舊上升至十年高點。

道瓊工業指數下跌133.17點或0.52%，報25,673.46點；標普500指數跌18.2點或0.65%，報2,771.45點、創一個月來最大單日跌幅；那斯達克指數跌70.44點或0.93%，報7,505.92點。

法人指出，台股已經連三日呈現量縮整理，目前向上攻堅力道不足，加上外資喜怒無常，指數表現空間有限，盤面主要以以個股表現為主，近期可多留意內資投信買超的標的。