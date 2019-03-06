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美中貿易戰露曙光　友嘉朱志洋：工具機產業下半年出口可望轉正

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▲全球第三大工具機廠商、友嘉集團總裁朱志洋（圖右）表示，美中貿易戰的談判結果優於產業預期，有助工具機產業下半年出口轉正。（圖／記者林淑慧攝）

▲全球第三大工具機廠商、友嘉集團總裁朱志洋（圖右）表示，美中貿易戰的談判結果優於產業預期，有助工具機產業下半年出口轉正。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

川習會預計在三月下旬簽署協議，外界預期美中貿易戰將露出曙光，全球第三大工具機廠商、友嘉集團總裁朱志洋表示，中美雙方談判結果優於預期，預估工具機產業下半年出口有機會恢復正成長。

展望後市，朱志洋表示，川習會若順利簽署協議，工具機產業出口前景可望在第二季出現好轉，但因今年上半年對大陸出口恐大幅衰退，加上近年有不少業者朝向越南、印尼等國打造第二、第三生產基地，以分散市場風險，一來一往之間，預估今年全年工具機出口將比去年小幅衰退5%左右。

請繼續往下閱讀...

美中貿易戰進入延長休兵期，外界預期美中將在三月下旬「川習會」簽署協議，終結貿易戰。對此，朱志洋指出，美國不會執行第三波將大陸2千億美元產品輸美加徵進口關稅至25％，但現行對大陸產製的汽車零件、工具機、自行車及家電產品，輸美加徵進口關稅至25%仍存在。

▲台灣機械公會理事長柯拔希（左三）表示，台北國際工具機展已躋身全球第三大工具機專業展，今年參展規模創歷史新高。（圖／記者林淑慧攝）

▲台灣機械公會理事長柯拔希（左三）表示，台北國際工具機展已躋身全球第三大工具機專業展，今年參展規模創歷史新高，友嘉集團是今年展場面積最大的參展廠商。（圖／記者林淑慧攝）

「目前談判結果已經比產業的預期來得好，」朱志洋表示，美中貿易戰將是場長期抗戰，對於工具機產業來說，將是業者調整腳步、重整市場佈局的最佳時機，以友嘉集團為例，近年主力在高階機種研發，集團的高階機種品項高達九成，並搭建橫跨歐美日的技術平台，有助提升產業競爭力。

友嘉集團過去幾年陸續併購德國MAG、Boehringer、 美國SMC、義大利Sigma、Rambaudi、Jobs等工具機廠，朱志洋指出，其將與台灣麗偉 、友嘉、松穎及勝傑等台灣工具機廠技術合作，生產高端工具機，可應用在汽車、航太、醫療、軌道運輸及風力風電等產業。

「今年是友嘉台灣工具機事業大轉換的一年，」朱志洋表示，集團旗下友嘉、台灣麗偉等多家工具機廠，與已被友嘉併購的德國MAG 等廠商技術合作，主力生產高階工具機，已獲得德國寶馬、賓士以及奧迪等汽車大廠的認可，成為亞洲唯一打入歐洲高階汽車生產設備供應鏈者。

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關鍵字：美中貿易戰,工具機,友嘉集團,朱志洋

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