　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

高雄喊推自由經貿特區　韓國瑜：不行就show hand攤牌，訴諸278萬市民

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜出席工商協進會第25屆第四次理監會議。（圖／記者葉南州攝）

▲韓國瑜出席工商協進會理監事聯席會議，會中拋出高雄設立自由經濟貿易特區的議題。（圖／記者葉南州攝）

記者紀佳妘／台北報導

高雄市長韓國瑜今（6）日出席工商協進會理監事聯席會議，發表「南方崛起高雄首富」演說，並在會中拋出高雄設立自由經濟貿易特區，韓國瑜表明會再推動一次的立場，不過會先溝通，到最後還是不行，就是「show hand攤牌」的時候。

高雄市長韓國瑜今天收到工商協進會邀請，在理監事聯席會議上發表演講，期盼吸引更多企業到高雄投資，而會中也提案希望高雄設立自由經濟貿易特區，引發許多理監事們熱烈回應。

請繼續往下閱讀...

工商協進會理事長林伯豐對此表示，高雄自由經濟貿易特區若能設立國際港，且能真正做一個國際城市，將是工業、服務業、金融業都可以好好發展的城市。

高雄是否成立自由經濟貿易特區，韓國瑜則說，最終都是要「show hand攤牌」，然而國民黨高雄立委只有黃昭順、陳宜民與王金平，但民進黨則是9人，因此「到最後真的不行，直接訴諸高雄278萬市民，高雄要推動自由經貿特區，看哪個立委贊成、哪個立委反對」。

不過，韓國瑜指出，這是最後終極手段，「自由經貿特區做不出來，法令過不去」，對於高雄經濟發展勢必會受到很大壓制，一旦通過，高雄有機會脫胎換骨，而目前各界仍有疑慮，所以會先溝通、再推動，畢竟對於高雄未來發展影響將會非常深遠。

ET快訊
修杰楷、孫志浩同天生日！梧桐妹吐「對2個爸爸真心話」
竹科女業務「鹹濕情話誘惑」　人夫新婚出軌！老婆氣到流產
厚唇妹私訊：1晚500元！高雄弟一看照片嚇哭　結局反轉「她變

關鍵字：工商協進會,韓國瑜,高雄,林伯豐,自由經濟貿易特區

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

聽完韓國瑜演講後..　林伯豐：我希望遷到高雄，當高雄市民！

「開餐廳不怕肚子大」！　韓國瑜歡迎來高雄投資要當最友善的政府

影／拚選2020總統？　韓國瑜：現在完全不在個人考量之內

美中貿易戰露曙光　友嘉朱志洋：工具機產業下半年出口可望轉正

理財周刊／市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

緩升息有利債市多頭！國泰投信連發3檔債券ETF　鎖定最有賺頭的三大產業

Smart智富／投資環境險峻　Smart智富台灣基金獎得主3年績效照樣正報酬

理財周刊／台股續航力　看兩大指標

理財周刊／擴大內需　刺激消費

華碩最高4.2萬招募實習生　畢業還有機會轉正

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

正妹「望高寮燒炭」獲救尋恩人　影片曝光！是一群熱血年輕人

美中貿易戰露曙光　友嘉朱志洋：工具機產業下半年出口可望轉正

理財周刊／市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

緩升息有利債市多頭！國泰投信連發3檔債券ETF　鎖定最有賺頭的三大產業

Smart智富／投資環境險峻　Smart智富台灣基金獎得主3年績效照樣正報酬

理財周刊／台股續航力　看兩大指標

理財周刊／擴大內需　刺激消費

華碩最高4.2萬招募實習生　畢業還有機會轉正

高雄喊推自由經貿特區　韓國瑜：不行就show hand攤牌，訴諸278萬市民

外資狂買台股　2月外匯存底續創歷史新高

無須再穿西裝打領帶！高盛放寬衣著要求

關到清醒！酒駕預備犯「關3天」　3部會贊成修法

Nexon自製休閒手遊 《Runway Story》今全球同步上市

吳宗憲出外景跑跳不輸年輕人　上購物台暢談身體軟Q撇步

2度偷豬肉辯「肚子餓就要吃啊」　網笑：阿公養生想吃溫體豬啦！

勇士本季5度在主場慘輸20分以上　沒人替補湯神成大隱憂

彼得戴維森「甩亞莉安娜」把到女神凱特貝琴薩　前男友勸：快逃！

皺手洗車10hrs！70歲永和老爸「苦養3遲緩兒」　他感傷：1天都不敢休

越晚越冷！強烈冷氣團「挾雨暴襲」急凍探11℃　週四起全台連濕4天

根本是仙女住的！台南秘境「夢之湖」　俯視夢幻珊瑚狀水域

膝關節退化忍痛超過3年！醫師推「英式活動半膝」手術

亂丟菸蒂惹禍！疑引燃沼氣　嘉義中正路人孔蓋突冒火

財經熱門新聞

台糖量販店年虧3億　傳家樂福接..

好羨慕！台泥福利超優　員工最高..

中華電徵才1600人　起薪最高..

郭台銘總裁菜單公布　米粉7天無..

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.2..

別傻傻定存了！10檔「KO定存..

韓國瑜一句話　林伯豐想當高雄市..

美光新增1300 SSD固態硬..

鴻海「AI徵才」起薪40K+分..

接孔再升級到USB 4　規格下..

蔡明忠、練台生殺紅眼　有線電視..

核四封存履約爭議　台電判賠奇異..

特斯拉轉型網購　員工錯愕、投資..

開餐廳不怕肚子大！韓國瑜歡迎來..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜稱藍4席立委補選全拿　余天這麼回

新北市三重立委補選進入選戰倒數，民進黨候選人余天6日舉辦「女神星光大道─余天老歌爭霸戰」活動，對於高雄市長韓國瑜指出國民黨可望4席立委補選席次全拿，余天則回說「韓國瑜講話有時候比較誇張」。

韓國瑜「不考量」參選2020　國民黨回應

「太陽們搶見」　韓國瑜才是最大咖？

福建副省長「敞開雙臂」歡迎韓國瑜

硬卡吳、王A咖　藍憂心：韓國瑜也難贏

讀者迴響

發燒話題

錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話變正常

大S汪小菲爆婚姻危機

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜病逝淚崩

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

大S認了：經營兩地婚姻不容易

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

新娘慘淪配角！背後「伴娘」超搶鏡

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面