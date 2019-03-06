高雄喊推自由經貿特區　韓國瑜：不行就show hand攤牌，訴諸278萬市民

▲韓國瑜出席工商協進會理監事聯席會議，會中拋出高雄設立自由經濟貿易特區的議題。（圖／記者葉南州攝）

記者紀佳妘／台北報導

高雄市長韓國瑜今（6）日出席工商協進會理監事聯席會議，發表「南方崛起高雄首富」演說，並在會中拋出高雄設立自由經濟貿易特區，韓國瑜表明會再推動一次的立場，不過會先溝通，到最後還是不行，就是「show hand攤牌」的時候。

高雄市長韓國瑜今天收到工商協進會邀請，在理監事聯席會議上發表演講，期盼吸引更多企業到高雄投資，而會中也提案希望高雄設立自由經濟貿易特區，引發許多理監事們熱烈回應。

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工商協進會理事長林伯豐對此表示，高雄自由經濟貿易特區若能設立國際港，且能真正做一個國際城市，將是工業、服務業、金融業都可以好好發展的城市。

高雄是否成立自由經濟貿易特區，韓國瑜則說，最終都是要「show hand攤牌」，然而國民黨高雄立委只有黃昭順、陳宜民與王金平，但民進黨則是9人，因此「到最後真的不行，直接訴諸高雄278萬市民，高雄要推動自由經貿特區，看哪個立委贊成、哪個立委反對」。

不過，韓國瑜指出，這是最後終極手段，「自由經貿特區做不出來，法令過不去」，對於高雄經濟發展勢必會受到很大壓制，一旦通過，高雄有機會脫胎換骨，而目前各界仍有疑慮，所以會先溝通、再推動，畢竟對於高雄未來發展影響將會非常深遠。