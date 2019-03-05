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歐洲市場拉貨力道轉強　美喆二月營收2.37億元逆勢成長一成

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▲面對美中貿易戰的挑戰，美喆國際加速投入SPC石塑地板產線布局。（圖／美喆國際提供）

▲面對美中貿易戰的挑戰，美喆國際加速投入SPC石塑地板產線布局。（圖／美喆國際提供）

記者林淑慧／台北報導

國際石塑地板製造業者美喆國際今（5）日公告最新財報，受惠於歐洲市場主要客戶拉貨力道轉強，帶動美喆2019年2月合併營收達2.37億元，較去年同期的2.12億元成長11.65%；法人表示，自有品牌部分遞延訂單將陸續於3月逐步交貨，可望挹注美喆後市表現。

美喆主管表示，每年第一季向來是石塑地板產業的傳統出貨淡季，加上二月適逢農曆春節，工作天數較少，使得大陸市場自有品牌部分訂單出貨遞延，但受惠於集團外銷ODM訂單需求增加，以及歐洲地區主要客戶拉貨力道轉強，帶動2月歐洲地區銷售表現較去年同期成長。

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法人表示，美喆耕耘全球石塑地板市場將近40年，持續精進新款材質、花紋設計等產品研發、工藝製程創新，並提升自動化生產效率等競爭優勢，日前於上海虹橋地區成立美喆全球行銷中心，以擴大集團全球外銷代工，其自有品牌接單表現已有嶄獲。

展望後市，美喆主管指出，看好大陸地區對於石塑地板產品的接受度日益增加，帶動旗下美喆與普隆兩大自有品牌，近年銷售表現保持高雙位數成長，成為旗下業務邁入下一營運成長階段的主要動能。

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關鍵字：美中貿易戰,台商,美喆

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