影／台灣高鐵股價飆上34元大關　創掛牌以來新高

記者林淑慧／台北報導

受惠載客率持續穩定成長，挹注二月旺月營收表現，台灣高鐵今（5）日開盤股價上攻，盤中最高來到34.65元，不僅漲幅逾3%，股價更創掛牌以來新高。

▲台灣高鐵今（5）日開盤股價上攻，盤中最高來到34.65元，不僅漲幅逾3%，股價更創掛牌以來新高。（圖／季相儒記者攝）

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法人分析表示，台灣高鐵去年稅後純益達106.15億元、每股稅後盈餘達1.9元，雙雙創下歷史新高紀錄，近期吸引法人買盤持續敲進，近期外資連七買，累計買進逾2.5萬張。

台灣高鐵受惠運量穩定成長、所得稅利益回沖，2018年營收454.15億元，稅後淨利107億元，年增100.3%，創史上新高；法人預估，按高鐵過去股息配發率為八成，估計現金股息上看1.5元。

另外，台灣高鐵取得營所稅五年免稅核准，並自2017年起適用，因此迴轉106年所得稅費用，及2018年所得稅率變動（由17%調至20%），產生之遞延所得稅利益等，2018年認列所得稅利益33.8億元，同步挹注公司獲利表現。

依據統計，台灣高鐵去年共發出5萬2437班次列車，全年旅運量高達6396萬人次，運量持續創新高；其中，去年旅遊乘客人次達268萬人次，超越公司原先設定的250萬人次目標，表現不俗。