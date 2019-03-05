　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

影／台灣高鐵股價飆上34元大關　創掛牌以來新高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

 記者林淑慧／台北報導

受惠載客率持續穩定成長，挹注二月旺月營收表現，台灣高鐵今（5）日開盤股價上攻，盤中最高來到34.65元，不僅漲幅逾3%，股價更創掛牌以來新高。

台灣高鐵今（5）日開盤股價上攻，盤中最高來到34.65元，不僅漲幅逾3%，股價更創掛牌以來新高。（圖／季相儒記者攝）

▲台灣高鐵今（5）日開盤股價上攻，盤中最高來到34.65元，不僅漲幅逾3%，股價更創掛牌以來新高。（圖／季相儒記者攝）

請繼續往下閱讀...

法人分析表示，台灣高鐵去年稅後純益達106.15億元、每股稅後盈餘達1.9元，雙雙創下歷史新高紀錄，近期吸引法人買盤持續敲進，近期外資連七買，累計買進逾2.5萬張。

台灣高鐵受惠運量穩定成長、所得稅利益回沖，2018年營收454.15億元，稅後淨利107億元，年增100.3%，創史上新高；法人預估，按高鐵過去股息配發率為八成，估計現金股息上看1.5元。

另外，台灣高鐵取得營所稅五年免稅核准，並自2017年起適用，因此迴轉106年所得稅費用，及2018年所得稅率變動（由17%調至20%），產生之遞延所得稅利益等，2018年認列所得稅利益33.8億元，同步挹注公司獲利表現。

依據統計，台灣高鐵去年共發出5萬2437班次列車，全年旅運量高達6396萬人次，運量持續創新高；其中，去年旅遊乘客人次達268萬人次，超越公司原先設定的250萬人次目標，表現不俗。

ET快訊
高雄燈會留「大量油漬」！住戶怒：我住這我該死　曝反映後傻眼結
通訊行買iPhone XR「保固怪」　他查機型「N開頭」藏黑
台中海口人婚宴！「1人1瓣烏魚子」霸氣上桌　發整條金莎當喜糖

關鍵字：台灣高鐵,股價,人次

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

中橡力拚碳黑事業大獵才　「第一年就挑戰百萬年薪！」本周六台大徵才開跑

獨／好樂迪與錢櫃合併　網友憂：「吃不到牛肉麵？」　揭密幕後供應商

荷包失血！中油宣布桶裝瓦斯、天然氣雙漲！民眾本月多花百元　

影／黑松董座拚行銷「讓沙士從主角變配角」　搶攻500億飲料商機

4月電價漲不漲？經濟部率先表態：不贊成調漲

油價搶先看！下周汽油零售價預估小漲0.1至0.2元

影／華為坐擁1529項5G專利傲視群雄　預估5G 3年將破5億用戶

行動通訊展夯折疊手機　三星Galaxy Fold對尬華為Mate X

行動通訊展夯折疊手機　三星Galaxy Fold對尬華為Mate X

南六董座黃清山打造全球前三大不織布王國　搶攻面膜代工年收65億

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

士林7旬貴婦遭虐殺爆頭陳屍家中　女兒弒母落網：神秘力量叫我做

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

黃子佼CUE「會的中文全講一遍」　綾瀨遙連飆一大串全聽傻

影／台灣高鐵股價飆上34元大關　創掛牌以來新高

亞洲最大！東京食品展開展　台灣館創歷年最大

美光新增1300 SSD固態硬碟產品 領先業界

東京街頭一年遺失10.5億現金　1.5億分給拾金不昧人士

美中貿易正向發展　風險性債券超吸金

中橡力拚碳黑事業大獵才　「第一年就挑戰百萬年薪！」本周六台大徵才開跑

製造業景氣燈號連3個月閃衰退藍燈　「觸底反彈」還得留意3變數

「浪費電」才是吃錢怪獸　工研院教你10招年省下近5,000元

影／厲害！台灣燈會300台無人機升空　英特爾一人操控搞定

Google低薪者「男多於女」　男性工程師得加薪才能平衡

同慶婦女節　女生穿粉紅吃凱菲屋　四人同行一人免費

中職／桃猿飛千葉再戰羅德　李茲、葉家淇各投1場

燃油汽車掰掰！海南率先2030年全面「禁售」

愛穿黑衣的女生都有4個迷人特質　心思細膩、不甘於平凡

《APEX英雄》上市一個月突破5000萬玩家大關

點1份蚵青！要老闆「哇沙米多一點」開盒秒認錯　他攪過更崩潰：沒食慾了

就是吃不胖！　專家解密大胃王比賽秘辛

小姊妹失蹤44小時「野外求生訓練」救命！　警長：奇蹟啊

蔡昌憲《苦力》登11層樓高起重機　爬到一半「落漆」喊腿軟

蓮霧界的巨無霸　「香水蓮霧」充滿香氣又有甘蔗味

財經熱門新聞

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.2..

別傻傻定存了！10檔「KO定存..

新制勞退收益明天揭曉！平均每人..

美國在貿易戰中其實算是輸了

英特爾300台無人機由一人操控

郵局不能領200元了！中獎發票..

景氣差？全台492人在放無薪假

發票中獎　兌換通路全都露

M31配息7元　去年EPS 9..

台達電智慧製造　亮相工具機展

太陽能廠元晶2月營收3.96億..

工研院教你10招年省下近5,0..

他存股10年　累積千萬本金

葉美麗再買誠美股份　11日董事..

更多熱門

相關新聞

地層下陷趨緩　高鐵提數據掛保證

近日傳出高鐵雲林段地層下陷已達6.6公分，持續惡化恐引發安全疑慮。台灣高鐵今（4）日發布新聞稿指，數據顯示彰化、雲林等四處過往有異常沉陷路段沉陷幅度均趨緩，且橋墩間角變量發展均在容許範圍內，營運安全無虞。

大成鋼受惠退稅利益　法人估現金股利上看3元

影／高鐵去年賺107億獲利倍增　每股EPS 1.9元創新高

慧優體盤後股價重挫　歐普拉損失近15億

MSCI調高長榮權重　特定買單敲進　股價近五日漲5%

讀者迴響

發燒話題

綾瀨遙 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

Momo日籍創作者愧疚自毀作品：它已經死了！

闖「卡多里樂園」走失　母見屍趴涼亭

燒炭妹尋恩人！年輕人救援影片曝光

榴槤大亨為女兒徵婚　送千萬台幣

她有3傷腎症狀　醫生：鐵定洗腎

欠債付孩子學費！他搶銀行後直奔郵局匯款

傍晚變天！「全台連下5天雨」探12度

溺水8分鐘成植物人！台中12歲童苦撐9個月亡

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

樂桃飛沖繩只要777元！5日手刀開搶

秦良丰要出院了！醫師見9個月進步

大鵬灣賽道堆垃圾　照片讓網吵翻

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼

通訊行買iPhone 　他查機型N開頭

「叔叔」疼愛10多年　她接到心碎電話

更多

最夯影音

更多

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面