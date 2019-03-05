貿協連結新南向　促成馬來西亞檳城機器廠商會簽署合作備忘錄

▲貿協與馬來西亞檳城機器廠商會簽訂合作備忘錄，希望加強兩國之間的互動，更期盼未來能有更多的往來。（圖／貿協提供）

記者馮建棨／台北報導

外貿協會與「檳城機器廠商會(Penang Foundry & Engineering Industries Association, PENFEIA)」簽訂簽署合作備忘錄，貿協表示，這有助於台馬雙邊能更緊密的合作。

貿協副董事長莊碩漢表示，馬來西亞為我國第7大貿易夥伴，是東南亞國協中除新加坡之外最重要的貿易夥伴，且市場需求與我國產品互補性相當高，有75%是從我國銷往馬來西亞的產品當中，大多是電子及機械半成品。

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貿協副秘書長王熙蒙則指出，馬來西亞位於東南亞的中心樞紐，文化多元且天然資源豐富，而檳城為馬來西亞製造業及高科技產業的聚集地，也是英特爾等跨國企業的東南亞基地，期盼以臺灣具優勢的ICT、汽車配件、機械、化學等產業，這次的簽約將有助於雙方在機械產業的深入合作。

檳城機器廠商會會長鄭美昌說，臺馬雙邊貿易維持數十年，看到未來發展具有巨大的潛能，期待與貿協密切合作，創造雙邊共同利益。

貿協補充，今年在馬來西亞有9個拓銷團與參展團，也將首度前往馬來西亞辦理台灣精品公益路跑，有感於檳城的潛力，第三屆馬來西亞臺灣形象展將移師檳城於本年7月5至6日舉行。檳城機器廠商會做為馬來西亞甚具影響力的產業公會之一，也成為臺馬提升經貿交往的重要渠道，雙邊經貿發展合作空間龐大。