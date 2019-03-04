MSCI調升A股權重　台股漲多拉回終場跌近40點失守5日線



▲資金排擠效應加上年線前投資人追價意願不高，台股今日收跌。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

MSCI宣布將A股權重從5%大幅提高至20%，今（4）日生效，激勵陸股及亞股今日早盤皆開高，陸股上證指數更突破了3,000點重要關卡，創今年新高，資金排擠效應讓台股獨自憔悴，早盤指數震盪，加上年線前追價意願不足，台股盤中下跌逾50點，一度回測10,300點；集中市場加權指數下跌39.29點，收10,349.88點，跌幅0.38%，成交量1373.1億元，失守5日線。

美中貿易談判期望勝過經濟數據的多空分歧，美股收紅，今日為228長假後台股首度開盤交易，台股集中市場加權指數開盤小跌3.92點，以10,385.25點開出，盤面多空方交戰激烈，指數狹幅震盪，但在大立光早盤走揚逾3%下，帶領電子股與二線光學股向上，指數隨即翻紅，早盤在10400點關卡附近游走。

蘋概三雄今日唯有股王大立光（3008）表現氣勢最強，盤中最高漲到4,520元，站上5個月高價，終場敵不過空軍來襲，漲幅收斂僅收漲0.11%、報4,365元；台積電（2330）終場來到235.5元；鴻海（2317）跌逾0.69%、報72.2元。而大立光上漲領軍二線光電族群，但終場僅剩先進光（3362）逆勢上揚，漲逾5.16%。

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盤面上最弱勢類股為金融股，摜壓金融指數不但跌破5日線，更領先大盤跌破10日線。今年以來漲近48%的上海商銀（5876），今日走勢也疲弱，大跌超過3.76%，一口氣跌破 5、10 日線；其餘包括元大金（2885）、國泰金（2882）、中信金（2891）、兆豐金（2886）等都拉回0.4%-1%!不等。

▼受惠於A股納入MSCI權重調升，陸股ETF漲逾2-3%。（圖／CFP）



受惠於A股納入MSCI權重調升，陸股ETF隨之起舞，元大滬深300正2、國泰中國A50正2、富邦上証正2盤中最高都勁揚超過6%，而國泰中國A50、富邦深100、元大上証50、元大寶滬深、元大上證50、FH滬深等也都上漲逾2-3% 不等，為盤面上最火熱族群。

因美中貿易協議前景樂觀，加上良性美國通膨提振市場情緒，美股上周六四大指數全數上漲，道瓊指數上漲 110.32 點，或 0.43%，收 26026.32 點。標普 500 指數上漲 19.20 點，或 0.69%，收 2803.69 點。那斯達克指數上漲 62.82 點，或 0.83%，收 7595.35 點。 費城半導體指數上漲 12.93 點，或 0.96%，收 1363.13 點。

法人認為，根據摩根大通（J.P.Morgan）銀行研究報告指出，台灣目前的現金殖利率是4.4%，不但在新興亞洲國家裡名列前茅，還比美國及全球平均都高。從今年以來，台股漲最多的十大類股來看，主要均為高殖利率類股，由於全球經濟成長趨緩，大陸成長動能不明朗，外部需求可能不佳，股票獲利成長空間有限，此時，現金殖利率價值浮現是台股的優勢。此外，3月有三星新機上市、4月大陸智慧型手機上市，預計手機相關供應鏈築底回溫，中長期仍然以5G題材最受矚目。

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