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MSCI調升A股權重、兩會利多　陸股台股兩樣情

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▲▼股市,股民,股市上漲,牛市。（圖／中新社）
▲MSCI調升權重今生效，陸股創下今年新高。（圖／中新社）

記者劉姵呈／台北報導

MSCI宣布將A股權重從5%大幅提高至20%，今（4）日生效，激勵陸股及亞股今日早盤皆開高，陸股上證指數更突破了3,000點重要關卡，創今年新高，反觀台股獨憔悴，早盤指數狹幅震盪，午盤盤中下跌逾50點，指數最低下探10,313點，在亞股中相對弱勢。

根據MSCI調整A股權重預測，約會有670億美元的流入（約有4,500億人民幣），資金外溢效益。外銀認為，外資在今年A股的管理規模有可能超出公募基金，變成一個最大的機構投資者，未來幾年外資在A股的影響力會越來越大。

多位法人都指出，A股歷經長時間築底展現投資價值，催生反彈行情，今年以來，上證指數重返3,000點大關，漲幅也逾22%。今年來滬深港通北向資金已突破人民幣千億元，雖然外資力捧推升漲勢，A股本益比仍在不到10倍，在全球主要新興市場中，僅高於俄羅斯及韓國。

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）
▲台股今日在亞股當中表現弱勢。（示意圖／路透社）

宏遠投顧指出，台股反而受限於年線10,480點附近壓力，加上節前在長假效應及MSCI調整影響下，預期台股短線上有機會持續在10,200到10,450點間整理，主要支撐以12月3日的高點10,148點作為短線多空轉折觀察區，至於後續觀察重點在於高檔類股是否持續輪漲或進行良性換手整理。

隨著兩會於3月初登場，可望針對消費、 5G、汽車等重點產業祭出更多刺激政策，有利於提升市場風險偏好，並 進一步為A股挹注漲升動能。分析師也建議，A股指數帶量創新高，個股高檔快速輪動，上證50呈現撐盤效果，深中小、深100則活蹦亂跳，在陸股表現走強的情形下，投資人宜留意已漲多美、台股表現，如果指數漲不上去，而A股一直創新高，A股可能出現磁吸作用，投資人可買進穩健型投資標的，如上證50及上證指數相關ETF，落後補漲型標的可以找深中小、深100相關ETF。

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關鍵字：陸股,A股,台股,股市,投資建議,ETF,兩會

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