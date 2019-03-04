大立光苦撐　台股連假後開盤指數狹幅震盪



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

美中貿易談判期望勝過經濟數據的多空分歧，美股3大指數收紅，今（4）日為228長假後台股首度開盤交易，台股集中市場加權指數開盤小跌3.92點，以10,385.25點開出，盤面多空方交戰激烈，指數狹幅震盪，但在大立光早盤走揚逾3%下，帶領電子股與二線光學股向上，指數隨即翻紅，在10400點關卡附近游走。目前最高來到10,402.39點、最低在10,385.25點。

因美中貿易協議前景樂觀，加上良性美國通膨提振市場情緒，美股上周六四大指數全數上漲，道瓊指數上漲 110.32 點，或 0.43%，收 26026.32 點。標普 500 指數上漲 19.20 點，或 0.69%，收 2803.69 點。那斯達克指數上漲 62.82 點，或 0.83%，收 7595.35 點。 費城半導體指數上漲 12.93 點，或 0.96%，收 1363.13 點。

法人表示，原訂3月1日是美中雙方就貿易爭端達成協議的期限，否則美國將對大陸再調高關稅，但美國總統川普日前宣布推遲談判期限，並要求中國大陸取消美國農產品的關稅，激勵美股表現；惟目前台股盤面沒有強勢主流股帶動，加上指數距離年線10,479點僅剩90點，估計台股短期難免漲多回檔壓力，指數可能維持震盪整理走勢，3月研判買盤主要將鎖定在5G、AI 族群，以及陸續公布去年財報表現佳的個股。