影／華為坐擁1529項5G專利傲視群雄　預估5G 3年將破5億用戶

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第五代行動通信技術（5G）即將商轉，引發美中手機製造商大競技。依據數據分析公司IPlytics的統計顯示，截至今年二月初為止，華為已有高達1529項5G專利，是所有公司中最多者，未來商機可期。

▲華為無線產品線首席營銷官周躍峰。（圖／CFP）

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另外，華為無線產品線首席營銷官周躍峰接受新華社專訪時指出，第五代行動通信技術（5G）智慧型手機與5G網路同步成熟，這是通信史上的第一次，將使5G的發展呈現前所未有的快。

周躍峰指出，在3G時代，大約花了十年時間才達到5億用戶的規模，而4G則花了近五年時間；但隨著5G即將商轉，周躍峰預估只需要三年時間，全球5G就能達到五億用戶。

▲華為在,2019世界行動通訊大會的展場。（圖／達志影像／美聯社）

由於華為加上中興通訊、中國電信科學技術研究院（China Academy Of Telecom Technology）和廣東OPPO移動通信公司的專利，在目全部5G標準基本專利中，大陸企業的專利佔比已達36%，是4G專利數量的二倍多。

這也為華為帶來龐大商機，未來歐美企業則需要付使用費，才能獲取5G的相關許可。周躍峰指出，目前在大陸、日本、韓國和部分中東地區國家，消費者對流量的需求量快速增長，預估5G技術將在這些地區快速發展。