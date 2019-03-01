大螢幕iPhone花4年追！專家：蘋果折疊手機進度落後三星至少2年

▲高盛分析師Rod Hall及其團隊認為，蘋果在可折疊智慧手機的進度，可能要落後三星至少2年時間。（圖／CFP）

科技中心／台北報導

全球手機龍頭三星率先發表可折疊式手機，被高盛分析師團隊盛讚，也讓其他手機製造商感受到壓力。蘋果在大螢幕手機花了4年才趕上三星，現在三星和華為都已推出折疊手機，蘋果卻還沒有任何動靜，究竟蘋果在可折疊手機需要花多少時間才會追上三星呢？高盛團隊指出，三星在可折疊OLED螢幕技術，領先蘋果等競爭對手至少二年，消息一出備受外界關注。

今年面臨成長停滯的智慧手機產業，目前主打的5G與可折疊設計成為業者新戰場。不過，5G受限於尚未全面商轉，目前手機大廠均以折疊機為主，除了三星、華為已發表新機外，蘋果、小米、LG及vivo子品牌也陸續傳出要推出折疊機的消息。

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依據騰訊科技報導，上月20日，高盛分析師Rod Hall及其團隊，盛讚三星新推出的可折疊螢幕手機Galaxy Fold，並對外表示蘋果的iPhone系列，在可折疊智慧手機的進度，可能要落後2年時間。

▲在今年的MWC展會場上，三星發表Galaxy Fold的摺疊手機，應用了有機LED螢幕的特性。（圖／路透）

高盛分析師Rod Hall指出，可折疊OLED螢幕技術對蘋果來說是個挑戰，並認為蘋果目前只有相關專利但還沒有獲得關鍵的技術，而三星則領先其他顯示器對手至少二年。

另外，2019 MWC世界行動通訊大會已在西班牙登場，最大亮點非「摺疊手機」莫屬，手機大廠三星和華為分別推出新品競技；三星搶先發表Galaxy Fold，採用向內折疊適合單手持握的4.6吋手機，華為Mate X則採向外摺疊設計，定價折合台幣飆破8萬元，在會場大展5G通訊身手，頗為吸睛。

專家表示，近年隨著可撓式螢幕的發展，以及有機LED螢幕技術的成熟，折疊手機可說是呼之欲出，然而就像當年iPhone的初登場一樣，定價相對高昂，再度拉高智慧型手機的價格。