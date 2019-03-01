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影／鐵血CEO變暖男　蔡力行掌聯發科900天不裁員

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文／記者周康玉

「來了一段時間，謝謝大家的照顧」聯發科執行長蔡力行日前在媒體茶敘中發表上任900天的感言。

經歷了四年的台積電總執行長、兩年半的中華電信董事長後，蔡力行從前（2017）年7月正式加入聯發科，上任900多天，過去曾被稱為「Cost down（成本控制）」的鐵血執行長，如今卻成了暖男，開口閉口就對同仁說感謝，對於公司的人力塑身政策，也從裁員變成「人力轉型」。

「回顧這兩年，很榮幸有機會跟業界精英一起工作、一起發展、一起有貢獻...對我來說算是種學習。」蔡力行身在聯發科的最高位，身段卻無比地軟。

請繼續往下閱讀...

這900天以來，在蔡力行掌舵下，用數字來看，確實打了漂亮一仗，聯發科「雙率雙升」，即，象徵產品競爭能力的毛利率，去年三個季度都站在38%之上；象徵本業獲利能力的營益率，更是連四個季度爬樓梯，一路從前年第4季2.14%，一路跳升至去年第3季的9.41%、翻四倍。

▼聯發科執行長蔡力行日前出席媒體茶敘。（圖／記者周康玉攝）

▲▼聯發科媒體茶敘，執行長蔡力行 。（圖／記者周康玉攝）

能夠繳出這樣的成績，蔡力行表示，除了在產品組合做調整，開拓新的商模式外，更針對人力做了大幅整頓。但這次不是像10年前金融海嘯時期的台積電，在接下張忠謀大位後，用5%的末位淘汰法，一口氣裁員800人；也沒像在中華電信時期，不甩政治，以專業為重，對周遭欲伸進來的手不假辭色。

蔡力行低調做事，鮮少對外發言，回顧這一年半來，他代表聯發科所說的話，都是暖暖的答謝；並且適時地釋出忠誠，去年8月在聯發科股價創一年低點時，蔡力行一口氣買了119張，自掏3000萬元。

▼聯發科董事長蔡力行前年和蔡力行共同出席股東會，強調兩人從未談到裁員。（圖／資料照）

▲聯發科股東會，共同執行長蔡力行（左起）和董事長蔡明介。（圖／記者周康玉攝）

回顧當年在台積電，蔡力行為了度過無薪假和景氣崩盤的難關，極力執行公司內部的績效考核制度（PMD），但原本此制度的緩衝期為三個月，讓績效落後的同仁跟上，蔡力行作法更直接，通知績效落後就直接要員工走人，大刀一砍之下，800名員工失業，也讓蔡力行背上「cost down天王」名號，也難怪當他一接下聯發科執行長，員工就皮皮挫，輿論揣測，他是不是要來替董事長蔡明介「砍人」的？

原來，在蔡力行接手前的幾個季度，聯發科無論在毛利率、營益率都來到近30年來的歷史低點，面對手機市場上的激烈競爭，聯發科流失客戶、也失守市佔。為了集中火力，放棄不賺錢的事業，過去1年半，聯發科密集進行人力重組。但，這回蔡力行回鍋半導體界，格外小心處理聯發科的陣痛期，用人力轉型來組織改造。

去年底、第3季法說會時聯發科就對外表示，去（2018）年聯發科的成就之一，是在總費用（薪水費用）、總人數沒有增加的情況下，做了一個很大的重分配，把人才擺到更多不同的領域去。

蔡力行日前更透露，這不是幾百人的調整，是以千人為單位的轉換，約有3000人在工作崗位上有些改變。蔡力行強調，且這轉變是很順利（smooth）地發生。

記者私下打聽，這期間尚未聽到有人被裁員。

但，要一個人離開原本熟悉的崗位，也不是容易的事，如果心理建設沒做好，可能還會被認為「上面是在整人嗎？」

蔡力行對外解釋，技術領先是公司的必要條件，有好的技術，才會有好的產品，進而才有好的獲利和分紅，「這是很清楚的邏輯」，他強調「畢竟我們是利益共同體」。蔡力行談起管理依舊留著鐵血基因，但做法已是個暖男了。

▼聯發科執行長蔡力行（中）和經營團隊。（圖／記者周康玉攝）

▲▼聯發科媒體茶敘，執行長蔡力行 。（圖／記者周康玉攝）

▲▼蔡力行小檔案。（記者周康玉製作）

 ▲▼蔡力行小檔案。（記者周康玉製作）

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關鍵字：聯發科,蔡力行,中華電信,台積電,張忠謀,接班人

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