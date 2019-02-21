影／聯發科「轉骨」領3000名研發大軍　迎戰5G關鍵元年

記者周康玉／台北報導

聯發科今（21）日舉行年度媒體茶敘，執行長蔡力行表示，今年是多項技術投資陸續開始有營收貢獻的一年，為了5G和人工智慧（AI）新技術，聯發科在內部做了調整，挪動2000-3000人到相關技術上，且整個過程很順利。未來迎5G世代，聯發科一定是領先群。

蔡力行表示，聯發科去（2018）年營運穩健，營業利益金額較前一年大幅成長超過60%；然而面對目前大環境不確定，和產業界普遍營運下修，聯發科以持平到微幅成長為目標。然而聯發科過去三年不斷投入新技術，今年多項技術投資陸續開始有營收貢獻，今年是低個位數成長，預期2020年來自新產品的營收貢獻將增加超過10%，以去年營收2380.57億元來看，新品營收至少達238億元。

蔡力行表示，前（2017）年投入572億元研發金費、去（2018）年576億元，連兩年超過營業額的24%。回顧過去四年聯發科在研發方面已累積投入超過2200億元，已逐步建構健康的獲利結構，期許今（2019）年會成為5G+AI產業聚落走向全球的關鍵元年。

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蔡力行指出，由於全球經濟與半導體景氣的不確定因素高，今年預估以持平到微幅成長為目標，但各類新產品在主要客戶的design-in順利進行，持續往市占率拓展的目標前進，許多新產品投入成果陸續發酵中，包括5G、ASIC與AIOT(包括Auto) ，逐步建構健康的獲利結構。

聯發科財務長顧大為表示，過去手機占聯發科營收七成以上，如今「轉骨」有成，在手機、傳統、新品等三大區塊各占營收比重三成，算是很平衡（balence）。

由於新技術在聯發科營收占比提高，內部也積極在人力資源作調配，約有2000-3000人在這一年多時間轉換至5G和AI技術領域，蔡力行強調，人力調整「相當順利地發生」。

▼聯發科媒體茶敘，執行長蔡力行 。（圖／記者周康玉攝）

▼聯發科經營團隊笑著用手比「5」，表示迎戰5G世代。智能家庭事業群總經理張豫臺（左起）、總經理陳冠州、執行長蔡力行、智慧裝置事業群總經理游人傑、執行副總暨財務長兼發言人顧大為 。（圖／記者周康玉攝）