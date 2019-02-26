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敦泰董座：歷經最艱苦一年　兩殺手級產品重返榮耀

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▲▼ 敦泰董事長胡正大，敦泰財務長廖俊杰 。（圖／記者周康玉攝）

▲敦泰董事長胡正大，下同。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

敦泰今（26）日舉行第4季法說會，敦泰董事長胡正大釋出展望指出，去年因手機需求減緩，中美貿易戰等因素，是敦泰上成立13年以來「最艱苦的一年」，儘管第1季因傳統淡季會繼續下探，但產能和提列存貨損失問題已解決，預計第2季有機會反彈，營運逐季增溫。

總結去年營運，胡正大表示，受到晶圓供貨限制及不當競爭等因素影響，導致去（2018）年末到今（2019）年初，IDC產品晶圓供貨已經陸續得到紓解，但因轉廠版本的整合觸控IC（IDC）產品導入客戶仍需一段驗證期，加上第1季為智慧機傳統淡季，預估首季持續下探。

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由於敦泰去年因IDC產能不足，市占率從原本的40-45%、一下掉到20%，胡正大表示「會從摔倒的地方再爬起來」。由於已和晶圓代工廠達成協議會完全供貨，同時還有第三、第四供應商支援，產能不足問題已解決，敦泰同時會增加供貨量，並利用先進製程開發下一代產品，市占今年會逐漸回升，並且在第2季、第3季起量。

▲▼ 敦泰董事長胡正大，敦泰財務長廖俊杰 。（圖／記者周康玉攝）

兩殺手級產品Design-in

胡正大表示，今年會有兩種晶片將成為公司重返榮耀、領先業界的殺手級產品，一個是和LTPS Full HD有關，另一則是非晶矽（Amorphous Silicon）平板IC有關。前者是因應目前手機的趨勢是屏占比越來越大，透最先進製程把IC做到最小，甚至可取代昂貴的薄膜覆晶封裝（COF）技術，會是非常有競爭力的產品，後者也同樣是近乎全屏幕技術，兩者將覆蓋產業所有需求，胡正大表示，這兩項是目前獨一無二，沒有競爭對手的產品，目前都已進入Design-in階段，胡正大感性說「這是同仁臥薪嘗膽成果」。

即使內嵌式顯示屏取代外掛式產品在手機市場的滲透率，但外掛式在非手機應用包括物聯網、穿戴式、家電、車用、工控等領域應用逐步增長，敦泰已成功打入豐田、吉利、藍寶堅尼等高端車用客戶。

AMOLED在中高階手機已成為主流，敦泰也這部分已經有小量出貨，其中包括中小尺寸的驅動IC已經開發完成，支援20:9及FHD+解析度的AMOLED的驅動IC，也進入送樣階段，今年可量產。

胡正大強調，歷經去年，敦泰也積極調整產品線，改善過於依賴手機的產品組合，目前調整為手機、筆電、平板、（傳統）照相機、車用等五大產品線；同時也積極開拓中國大陸以外海外市場，包括歐美、韓國等。

敦泰董事長胡正大與財務長廖俊杰 。（圖／記者周康玉攝）

▲▼ 敦泰董事長胡正大，敦泰財務長廖俊杰 。（圖／記者周康玉攝）

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關鍵字：敦泰,驅動IC,半導體,IC設計

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