庫存過高！敦泰第4季毛利率大衰退　季減134%

▲全面屏已躍居智慧手機面板主流。（圖／記者邱倢芯攝）

記者周康玉／台北報導

敦泰今（26）日舉行第4季法說會，去年第4季因傳統無內嵌觸控功能的IC面臨滯銷，庫存過高，依規定須提列存貨呆滯，導致毛利率從24%至-8.35%，季對季大減134%，上市以來首見毛利率為負值。

受到全球智慧手機市場低迷影響，加上大陸與美國貿易衝突，自去（2018）年11月起，手機相關訂單明顯下滑，在IDC、觸控晶片、顯示驅動晶片等三大產品線的出貨量皆較第3季衰退，拖累第4季營收季減19%。

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敦泰表示，全面屏已躍居智慧手機面板的主流方案，造成部分舊世代及傳統無內嵌觸控功能的IC面臨滯銷，且依年度存貨的淨變現價值低於帳面價值，公司遵循國際會計準則2號公報有存貨的規定，提列存貨呆滯及跌價損失約6.3億元，使得儘管第4季產品出貨組合持續改善，毛利率反而由正轉負，從24%至-8.35%，季對季大減134%，敦泰財務長廖俊杰指出，如果不算此損失，毛利率還維持在22%左右，比上季小衰。

廖俊杰表示，雖然全球IDC滲透率快速提升，但在競爭對手不當競爭及晶圓供貨短缺的雙重衝擊下，導致敦泰在去年IDC市占下滑，使商譽及相關無形資產可回收金額低於先前估算的帳面價值，因此提列減損20億元。

廖俊杰表示，第4季營業淨利在提列存貨呆滯及跌價損失虧損7.49億元，由盈轉虧，加上業外認列無形資產減損下，稅後淨損26.54億元，每股淨損9.63元。

