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黃金、鈀金價格飆漲　投資一次整理搶搭貴金屬熱潮

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記者戴瑞瑤／綜合報導

影響全球經濟的不確定事件頻傳，以及美國聯準會貨幣政策有轉向的疑慮，國際金融市場的避險情緒逐漸高漲，重金屬就受到投資人的關注，不只黃金價格節節高升，去年擠下黃金奪下「地表最貴金屬」的地位鈀金，半年大漲了8成。

黃金

黃金在黑天鵝頻傳的大環境下，在各主要金融資產的表現中一枝獨秀，國際黃金現貨價在今(2019)年1月19日突破了1300美元/盎司大關，創下2018年6月15日以來的最高點；而今年因仍有諸多政經事件可能引發金融市場動盪，預估黃金的價格有機會進一步向上突破。

依照過去的歷史經驗，每每金融市場因發生重大的經濟事件而產生動盪時，黃金都是一個穩健的投資理財選項。自30年前的亞洲金融風暴至今，只要是全球金融市場發生重大的動盪事件，黃金屢屢表現出優異的穩定性，能夠有效的保障投資人的資產價值。

請繼續往下閱讀...

台新金控投資長簡展穎表示，黃金在投資的選項中是一個特殊的資產類別，因為黃金和股票、債券相關性較低的特性，從資產配置的角度來看，黃金本就是投資不可或缺的組成份子；特別是在當前黑天鵝充斥的年代，黃金更是有利於手上資產的保值。

此外，從目前市場利率趨勢的角度來看，也有利於黃金價格的走勢；因為黃金本身無法孳息的特性，使得在市場利率走升的階段，較為不利黃金的投資，但若市場的利率由升轉降，黃金的投資價值就會受到投資人的青睞。目前聯準會雖然還沒有很明確的表示停止升息循環，但近期聯準會官員頻頻發表對於經濟前景較為保守的看法，已讓市場嗅到了升息接近尾端的味道，這將有利於市場對投資黃金的意願。

目前國內可投資黃金的管道相當多元，可以透過開辦黃金業務的國銀投資實體黃金或是開立黃金存摺；過去國人投資黃金大多需採臨櫃直接買賣的方式辦理，但在網路與行動銀行日漸普及的年代，部分銀行也提供網路與行動銀行以台幣或美元線上直接買賣黃金，民眾可以依據自身對風險的接受度以及投資的便利性，選擇適合自己的投資產品進行資產操作。

鈀金

鈀金2018年底超越黃金，奪走「全球最貴貴金屬」頭銜，其實鈀金已連3年大漲，去年以前分別漲19%、漲56%、漲21%。目前市場仍認為鈀金供應量不足，紛紛看好鈀金的後市。國內投資人若要投資，可以藉由國內合法的期貨商投資海外的鈀金期貨。

以鈀金現貨20日在亞洲盤一度上漲1.66%至每盎司1505.46美元，也是首次突破1500美元，紐約鈀金期貨也漲1.75%至每盎司1479.4美元，今年來累計分別漲了19%及23%。去年8月中旬鈀金行情曾下探800美元區間，就目前的價格來比等於半年內就暴漲超過8成。

ET快訊
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關鍵字：黃金,鈀金,貴金屬

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