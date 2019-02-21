影／聯發科5G晶片M70今年量產　打造最具競爭力手機

記者周康玉／台北報導

聯發科今（21）日舉行年度媒體茶敘，分享5G產品進程。聯發科總經理陳冠州表示，聯發科5G數據晶片曦力M70（Helio M70）將在今年量產，但明年會以單晶片（SOC）架構量產，更具競爭力。

陳冠州表示，聯發科將M70定義為世界最好的Sub6-GHz的數據晶片，從三方面定義，好連、省電（low power）、不斷線。陳冠州強調，聯發科在省電一直都做得不錯，M70是用很特殊的作法，甚至有些做法還對國際通訊標準組織3GPP有貢獻，然而在5G狀態下，耗電量會更大，技術上是很大的挑戰。

陳冠州表示，從上述層面來看，還是回歸到用戶體驗，尤其是遊戲和拍照，好連線用在遊戲上才能流暢，且不卡頓；此外畫面要美，反應速度要快。

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陳冠州指出，去年推出的高效能AI的晶片曦力P90（Helio P90），預計終端應用在今年第1季末到第2季初就會上市。陳冠州認為，因為5G來臨，帶動明年手機換機潮，聯發科一定不會缺席，M70一定會打造出最具競爭力產品。

在特殊產品部分，智慧裝置事業群總經理游人傑表示，分成AIoT（AI+IoT）和客製化晶片（ASIC）。游人傑表示，聯發科在AIoT方面投入車用三年多，也設定今年在車用晶片量產的目標。

而聯發科今年1月1日和晨星整併完成，同時也組織改造，將電視晶片事業體、無線通訊與智能裝置等事業體並列，成為智能家庭事業群。總經理張豫臺表示，電視歷經無線、有線到現在連網，出現像Netflix等串流影音，很多高品質的影片甚至不經過電影院放映，直接進入各個家庭，將帶動電視規格提升，這將是電視產業新的典範轉移。

張豫臺表示，未來會以人工智能技術來打造典範轉移，創造創造穩定持續的獲利成長。

▼聯發科經營團隊，智能家庭事業群總經理張豫臺（左起）、總經理陳冠州、執行長蔡力行、智慧裝置事業群總經理游人傑、執行副總暨財務長兼發言人顧大為。（圖／記者周康玉攝）

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