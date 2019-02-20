南投燈會九獅圖、百葉龍壓軸　觀眾搶拍卡位溢出來

▲ 浙江九獅圖首次來台表演。（圖／記者馬叔安攝，下同）

記者馬叔安、黃麒文／南投報導

今天(20日)晚間在南投縣草屯鎮中山公園舉行「詩畫浙江，燈彩藝術」晚會，現場除了九獅圖和百葉龍，還有婺劇、鼓舞、水袖舞和川劇等演出，也有台灣團體的節目。晚會於7點開始，下午在舞台對面的司令台，已經有許多攝影民眾架設裝備卡位，人潮超過現場準備的椅子的負荷，觀眾從舞台下的觀眾席延伸到後方司令台上方與兩側的座位。

九獅圖是浙江省金華永康的傳統舞蹈獅子舞中的一種，傳統演出的團體是每年農曆八月初一到九月重陽節前後，永康及周邊市縣的民眾以村為單位組成「羅漢班」。九獅圖的表演形式是由獅籠、9隻獅子和38條纖繩所組成，幕後由拉線人牽動纖繩，使演出時9隻獅子群舞嬉戲。

據指出，九獅圖又稱為「拉線獅子」和「顛獅子」，是大陸第二批國家級非物質文化遺產保護項目，每逢正月十五鬧元宵，許多地方都要舉行這項別具一格的舞獅表演，故永康有民謠「節日到，九獅跳」，據了解，如今的團隊已經是九獅圖的第9代傳人。

百葉龍則是來自浙江省長興縣，於2006年6月10日被批准列入大陸第一批非物質文化遺產，由17人兩手分持特製的道具表演，在演出進行時，演員手持荷花、荷葉形的道具分開站立，邊唱邊舞，並分別將特製的道具翻轉成龍頭與龍尾，其它人以荷花的道具相配合形成龍身，隨即一條花龍騰空而起。

▼ 百葉龍南投燈會演出。（圖／記者馬叔安攝）

百葉龍藝術在上世紀80年代初期一度式微，直到本世紀初後，長興當地才展開規模化的復興工作，百葉龍於2000年獲得大陸全國第10屆「群星獎」舞蹈大賽金獎，並於2003年受邀前往紐西蘭演出，使得這門藝術重新走進觀眾的視野。

今晚九獅圖和百葉龍是晚會最後的兩場壓軸節目，為了提供浙江表演團體更多的空間，在表演開始前，主辦單位請現場舞台前的觀眾集體往後方與兩側分散，讓出原本觀眾席的場地。百葉龍結束演出時，觀眾傳出陣陣歡呼聲。