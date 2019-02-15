救救勞保火坑中的年輕人！　馬凱：應重新建立一套新制

▲ 勞保基金破產年限提前至2026年，讓勞工憂心忡忡。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

勞保基金破產年限再往前，從原先2027年提前至2026年，讓民眾相當憂心。許多即將退休的勞工陷入「到底是『一次性請領』還是『月領』好？」的兩難抉擇之際，更多的年輕人勞工卻面臨「繳交多年保費，退休卻領不到什麼」的窘境。對此，經濟評論家馬凱在《聯合報》撰文指出，「若要將年輕勞工從這樣不公平的待遇中救出，可以考慮先完全廢止套用他們身上的既有勞保年金制度，再重新制定一項新制。」

馬凱提到，在少子化、人口老化的情況下，因為那些「眼裡只有選票及短暫任期的政客」不斷壓低保費、提高給付，最後導致正在加保的1045萬勞工中，除了7年內退休人員外，其餘將近千萬人不論繳交幾年保費，都領不到多少，「由於積重難返，而勞保的潛在負債已超過9兆，這些人每月所扣的薪資都拿來貼補比他們年長的、更早退休的勞工。那麼麼輪到他們退休時，養老的依靠又將在哪裡？」

馬凱認為，如果先只從年輕勞工所面臨的不公義待遇著手，是有辦法可以徹底將他們從泥沼中拉出，首先完全廢止套用在他們身上的既有勞保年金制度，移除上代勞工壓在他們身上的重擔，再重建一個「繳多少，就能領多少、甚至領更多」的新制，「這樣的新制不難，照現有制度，勞保保費是薪資的10.5％；其中雇主負擔70％，政府負擔10％，勞工則提撥20％。只要這筆錢存入個人退休帳戶，即使完全沒有投資，帳戶中的款項也是自提金額的五倍，難道不是件好事嗎？另外，為求公平，政府負擔的10％改為定額制，這樣不論薪資高低，政府每月存入每個人戶頭中的金額都是一樣的，收入較低者受惠也會較多。」

▲ 馬凱提議制定新的勞保年金制度，讓年輕勞工不再擔心「繳交多年保費，退休卻什麼也領不到」的問題。（圖／記者陳俊宏攝）

馬凱解釋，可以制定好一個時間點，之後一切提撥，存入個人退休帳戶，就此告別舊制。至於舊制度，需要改革、彌補的地方就去做，再讓勞工自行決定是要新制還是舊制。選擇新制的人，就以合理的公式來做結算，既有年資應給付金額，一同存進個人帳戶，成為長期間分期彌補的政府債務。選擇舊制的人，則必須自行承擔一切風險。

「個人退休帳戶制」在國外運行了許多年，已經相當成熟並有所成效。其中廣受推崇的「澳洲超級基金制」，每年的投資報酬率就高達7.7％；換言之，每過了9年，存戶裡頭的金額就會往上提高一倍；等到退休時，金額甚至是自提款項的數十倍之多。

馬凱補充，一切還是只能寄託在明年就任的新總統上。為了爭取時效，現在就應該讓各組候選人組成團隊，徵求各方意見，提出最為理想的解決方案，最後透過選民的手，選出最專業的一支團隊。