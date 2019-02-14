浣熊離奇掉入洞　身體懸空頭卡水溝蓋…4警塗凡士林神救援

▲美國浣熊頭卡水溝蓋一臉無奈。（圖／翻攝自Facebook／Meghan Gutierrez）



國際中心／綜合報導

到底是怎麼進去的？美國印第安納州一名婦人在住家附近遛狗時，突然看到路旁的水溝蓋探出一顆小小的頭，仔細一看竟是隻受困的浣熊，牠的頭就卡在水溝蓋的洞口上，身體懸空隨時都有窒息危險。婦人立刻通知當地警局前來幫忙，4名員警到場後，在浣熊頭部周威塗上大量的凡士林，成功幫助浣熊脫困。

▲浣熊隨時都有窒息危險。（圖／翻攝自Facebook／Meghan Gutierrez）



住在美國印第安納州的梅根（Meghan Gutierrez）本月初帶著家裡的狗在社區附近散步時，赫然發現有隻浣熊身體懸空，頭卡在水溝蓋上。當時這隻浣熊用盡力氣撐住自己的身體，但似乎已受困許久，全身疲憊不堪，隨時都有窒息的危險。梅根報警後，4名當地的員警立刻趕到現場，用大量的凡士林當作潤滑劑，讓浣熊終於能夠順利脫困。

▲4警塗凡士林幫助浣熊脫困。（圖／翻攝自Facebook／Meghan Gutierrez）



在美國時常有野生浣熊闖入家中偷吃食物的事發生，這也讓網友笑稱這些警察救了貪吃的小偷，其他人也大讚警察願意向小動物伸出援手。