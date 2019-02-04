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錢包顏色學問大　選對4種招財顏色　豬年財運旺

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▲▼錢、錢包、現金、新台幣。（圖／記者范家宏攝）

▲錢包顏色往往影響財運，選對招財色讓你抓住大小財神！（圖／記者范家宏攝）

財經中心／綜合報導

新的一年到來，大家都希望能在金豬年財運滾滾來，過去就有許多人分析，錢包的顏色會影響財運，外國網站《Know feng shui》就整理了幾種會招財與漏財的錢包顏色，新的一年想換錢包的民眾可要看清楚了。

4種會招財、適合存錢的錢包顏色

1、黑色

無論男生或女生，很多人都喜歡選用黑色的錢包，向來是沉穩的代表色，有利於替大家守住錢財，同時本身還有聚財的效果，看似低調卻對招財有相當大的加分效果，因此近期若有想換錢包的朋友，這個顏色絕對可以列入名單中。

2、咖啡色

咖啡色、棕色等大地色系，在五行中屬「土」，給人一種穩定、安心的感覺，所以使用這色系的錢包，保證能幫你看緊金錢，儘管不會特別帶來財運，不過在守財方面卻是佼佼者，喜歡樸實、低調的朋友，咖啡色是一個不錯的選擇。

3、金色

一般來說，黃色、金色是財運的代表色，不僅能夠吸引錢財，還能夠提升運勢，換句話說，如果想要提升事業運或是人際關係的人，不妨可以考慮使用這個顏色的皮夾，甚至對於想要投資的人，也能助你一臂之力。

4、綠色

綠色在五行中屬「木」，有生長的意味，代表能夠讓生命與能量欣欣向榮，可以讓一個人的財運滾滾來，有利於想要開拓財源的朋友，依旦使用這個顏色的錢包，無論在創新或能力方面，都會比一般人來的更旺。

皮夾,錢包,包包,示意圖（圖／記者楊雅琳攝）

▲黑色容易聚財和守財，近期想換錢包的朋友絕對可以列入名單。（圖／記者楊雅琳攝）

4種會漏財、存不了錢的錢包顏色

1、藍色

按照命理五行顏色而言，藍色對應著水，象徵財富會源源不絕地向你靠攏，不過要小心的是，錢財也容易如流水一般悄悄帶走，一去不復返，因此對於想要存錢的人，最好少碰這個顏色，因為它守不住財。

2、紅色

紅色在東方是一種吉祥的顏色，也是最能吸引財運的代表色，不過卻不太適合用來當錢包，原因是它不能守財，換句話說也就是「錢來得快，也去得快」，因此有命理師建議可以改拿黑色調為主、有紅色點綴的錢包，一來能夠招財，二來也能夠守財。

3、桃紅色

這個顏色是女孩們心中皮夾顏色的首選，不僅顏色討喜，還可以招桃花，容易讓單身女性邂逅一段浪漫戀情，不過要注意的是，桃紅色系的錢包，無論在聚財或守財方面能力都相當弱，甚至還有散財的風險，對於想存錢的人並非是最佳選擇。

4、白色

從運勢上來看，白色錢包對於招財並沒有特別幫助，容易把錢財散出去，因為白色給人乾淨、無暇的感覺，如果錢包「非常乾淨」，皮夾也跟著空空如也，除了命盤與白色相合，才會有加分效果，否則反而對自身的財運不利，真的把錢給花光光。

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關鍵字：皮夾,錢包,顏色,豬年,財運,金錢

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