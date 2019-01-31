海外資金回台專責小組各區國稅局長主持　娘子軍團成形

▲中區、高雄國稅局局長交接典禮，五區國稅局長娘子軍團成形。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

為了鼓勵台商回台投資，各區國稅局都成立專案小組，引導台商回台，根據財政部統計，現在已經有15個案件正在諮詢，成功匯回有兩案了。

行政院去年核定歡迎台商回台行動方案，鼓勵台商回台投資，除了土地、融資等問題之外，稅務也是台商回台的一大疑問，財政部官員表示「其實台商不是怕被課稅，而是擔心不確定性」，不曉得到底要被課多少稅才是商人對於稅務憂心的關鍵。

為了釐清台商疑問，財政部旗下的各區國稅局都提供「稅務專屬服務」，內容包括「一般法規諮詢」及「個案諮詢」，倘台商諮詢案件需要國稅局協助就個案事實認定，國稅局將成立專責小組與台商進行個別諮商，協助釐清事實及確定其法律效果，有效及明確處理稅務問題。

許多台商擔心在諮詢的過程中，國稅局就掌握了台商海外資金的資料，並且進一步查稅，成了台商裹足不前的關鍵。財政部強調，專案服務小組有三大關鍵，請台商放心：一，諮詢輔導若不成功，雙方一拍兩散，國稅局不會繼續探究；二，過程以及台商的資料受到保密，台商不用擔心被曝光；三，該專案小組事由各區國稅局局長親自主持，所以台商不用擔心真的會有被追稅、查稅的問題。

財政部今(31)日完成兩區國稅局的交接典禮，由於高雄國稅局長由中區國稅局長蔡碧珍調任，而中區國稅局長則由現任賦稅署副署長宋秀玲接任。所以協助台商資金回台稅務問題的娘子軍團也正式成立。五區國稅局的局長分別是台北市國稅局長許慈美、北區國稅局長王綉忠、中區國稅局長宋秀玲、南區國稅局局長盧貞秀及高雄國稅局局長則由蔡碧珍。

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