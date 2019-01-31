海外資金回台　財部射第2支箭　解釋3大資金回台免課稅

▲財政部農曆年前發布解釋令，解釋清楚免稅範圍，讓台商安心回台迎新年。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

目前全球大查稅，許多台商希望可以回台，財政部今日射出第二支箭（第一支箭為各區國稅局設立專責單位，協助台商資金匯回的問題），明確說明三種資金，包含非屬海外所得的資金、屬於海外所得，但已課所得基本稅額的資金、以及屬海外所得，未課徵所得基本稅額但已逾核課期間的資金，就屬於免課稅的資金。

新任中區國稅局長宋秀玲解釋，所謂「核課期間」是稅捐稽徵機關在規定課稅事實在一定期間內，稅捐稽徵機關得依法發單徵收或補徵稅捐，如果納稅義務人有在申報期間按時申報，並無欺詐、不正當方法逃避稅金，核課期間就是5年、如果是沒有在申報期間按時申報，或者有故意欺詐、不正當的方法逃避稅金，所以核課期間就是就是7年。

接下來，海外資金會怎麼課？回台一定會被課稅嗎？宋秀玲強調，並非錢回來就一定會課稅，而是有「所得」才會課稅，但是要如何認定「所得」其實是很難的，因為資金是一個池子的概念，同時錢上面也沒有註記，所以此次的解釋令，就是要釐清哪些是「本金」、那些是「所得」。

以較為單純的買賣海外不動產來說，例如某甲20年用9000萬元在海外買一棟房子，107年賣1億元，所得就是1,000萬元，稅捐稽徵機關不會去追究9000萬元是否是資金來源，因為已經過了核課期間，不在課稅範圍之內，只是納稅義務人要證明9000萬元確實是本金；剩下就是1,000萬元，已經超過100萬元就必須要申報，扣掉670萬元的免稅額，再課徵20%的稅，稅額是66萬元，如果海外已經扣稅的話，還可以扣抵。

▲秒懂台商資金回台要不要課稅，財政部提供懶人包（圖／記者吳靜君攝）

而台商、海外資金的所有者，必須提出相關的證明文件，就可以提出原購買財產與權利的契約書與匯款證明；持有證明和或者是財產交易的合約書等。不過宋秀玲強調，證明文件有三大原則：一，只能夠證明一次，不能夠重複使用，所以台商一旦申報，就會產生課稅的問題時，稅徵機關就會註記，不可以再使用；二，不可逆、不能夠竄改，；及證明文件必須要有專屬性，不能夠其他人也可以隨便拿來運用的。

財政部說明，即使海外匯回資金含有海外所得性質，只要符合下列三種情況，也不用課稅，包括：一、個人於取得海外所得年度，不具我國居住者身分；二、個人於取得海外所得年度具我國居住者身分，但已申報課稅；三、個人於取得海外所得年度具我國居住者身分且未申報課稅，但依提示資料辨別所得年度已逾核課期間。

至於非屬上述三種情況，我國居住者個人如有核課期間內尚未申報課稅的海外所得，也可依稅捐稽徵法第48條之1規定自動補報，如有應補繳基本稅額，得適用海外稅額扣抵以避免重複課稅，又補繳的稅款除加計利息外，將免予處罰。

財政部的解釋，主要是讓外界與台商明白，不是資金或錢，就一定會課稅，而是在合理範圍之內課稅，也讓台商更為清楚，到底如何證明自己的海外資金，甚至是不用課稅，也讓國稅局輔導台商時，不用擔心。而財政部今日發布解釋即生效，台商就可以向國稅局的輔導單位諮詢。