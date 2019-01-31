　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

海外資金回台　財部射第2支箭　解釋3大資金回台免課稅

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財政部大樓。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部農曆年前發布解釋令，解釋清楚免稅範圍，讓台商安心回台迎新年。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

目前全球大查稅，許多台商希望可以回台，財政部今日射出第二支箭（第一支箭為各區國稅局設立專責單位，協助台商資金匯回的問題），明確說明三種資金，包含非屬海外所得的資金、屬於海外所得，但已課所得基本稅額的資金、以及屬海外所得，未課徵所得基本稅額但已逾核課期間的資金，就屬於免課稅的資金。

新任中區國稅局長宋秀玲解釋，所謂「核課期間」是稅捐稽徵機關在規定課稅事實在一定期間內，稅捐稽徵機關得依法發單徵收或補徵稅捐，如果納稅義務人有在申報期間按時申報，並無欺詐、不正當方法逃避稅金，核課期間就是5年、如果是沒有在申報期間按時申報，或者有故意欺詐、不正當的方法逃避稅金，所以核課期間就是就是7年。

接下來，海外資金會怎麼課？回台一定會被課稅嗎？宋秀玲強調，並非錢回來就一定會課稅，而是有「所得」才會課稅，但是要如何認定「所得」其實是很難的，因為資金是一個池子的概念，同時錢上面也沒有註記，所以此次的解釋令，就是要釐清哪些是「本金」、那些是「所得」。

以較為單純的買賣海外不動產來說，例如某甲20年用9000萬元在海外買一棟房子，107年賣1億元，所得就是1,000萬元，稅捐稽徵機關不會去追究9000萬元是否是資金來源，因為已經過了核課期間，不在課稅範圍之內，只是納稅義務人要證明9000萬元確實是本金；剩下就是1,000萬元，已經超過100萬元就必須要申報，扣掉670萬元的免稅額，再課徵20%的稅，稅額是66萬元，如果海外已經扣稅的話，還可以扣抵。

▲▼台商資金回台投資報稅圖解。（圖／記者吳靜君攝）

▲秒懂台商資金回台要不要課稅，財政部提供懶人包（圖／記者吳靜君攝）

而台商、海外資金的所有者，必須提出相關的證明文件，就可以提出原購買財產與權利的契約書與匯款證明；持有證明和或者是財產交易的合約書等。不過宋秀玲強調證明文件有三大原則：一，只能夠證明一次，不能夠重複使用，所以台商一旦申報，就會產生課稅的問題時，稅徵機關就會註記，不可以再使用；二，不可逆、不能夠竄改，；及證明文件必須要有專屬性，不能夠其他人也可以隨便拿來運用的。

財政部說明，即使海外匯回資金含有海外所得性質，只要符合下列三種情況，也不用課稅，包括：一、個人於取得海外所得年度，不具我國居住者身分；二、個人於取得海外所得年度具我國居住者身分，但已申報課稅；三、個人於取得海外所得年度具我國居住者身分且未申報課稅，但依提示資料辨別所得年度已逾核課期間。

至於非屬上述三種情況，我國居住者個人如有核課期間內尚未申報課稅的海外所得，也可依稅捐稽徵法第48條之1規定自動補報，如有應補繳基本稅額，得適用海外稅額扣抵以避免重複課稅，又補繳的稅款除加計利息外，將免予處罰。

財政部的解釋，主要是讓外界與台商明白，不是資金或錢，就一定會課稅，而是在合理範圍之內課稅，也讓台商更為清楚，到底如何證明自己的海外資金，甚至是不用課稅，也讓國稅局輔導台商時，不用擔心。而財政部今日發布解釋即生效，台商就可以向國稅局的輔導單位諮詢。

ET快訊
快訊／苗栗育樂遊戲場　男童左腳遭機器捲入「4趾截肢」
返家看到女兒上吊　婦悲痛叩小女兒「我也不活了」釀2死
葉子楣交往26年醫生男友猝死！搭機心臟病發頓失老伴
2020大選　中選會拍板：總統、立委合併投票
心機嬤拿票「隔壁16號」拗換位　他勉強答應卻虧慘...根本陷

關鍵字：海外資金回台,優惠稅率,課稅原則,解釋令

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

統一發票兌獎熱門地　超商達86%

理財周刊／「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花」

理財周刊／防禦性選股　航太與生技靚

公股銀龍頭新南向再下一城　台銀馬尼拉辦事處開業

理財周刊／資安需求引爆

財訊／住宅風水3好5壞　豬年趨吉避凶有門道

財訊／綠島最大神祕地主首度曝光

財訊／竹科大地主鄭燊家　百坪豪宅藏嬌茶

財訊／王瑞瑜打觀光牌　讓台塑變年輕、更親民

先探／生技醫療中長線布局買點到

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

林依晨神還原「陳公子不要啊」台詞　燦笑：我就是要整張彬彬！

理財周刊／「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花」

理財周刊／防禦性選股　航太與生技靚

公股銀龍頭新南向再下一城　台銀馬尼拉辦事處開業

理財周刊／資安需求引爆

財訊／住宅風水3好5壞　豬年趨吉避凶有門道

財訊／綠島最大神祕地主首度曝光

財訊／竹科大地主鄭燊家　百坪豪宅藏嬌茶

財訊／王瑞瑜打觀光牌　讓台塑變年輕、更親民

先探／生技醫療中長線布局買點到

先探／「安倍經濟學」還有效嗎？

陸凍結3年重啟核電建設　一次蓋4機組全是「中國製造」

黎明幼兒園長總統府內僵持近6小時　憲兵趁鬆懈一擁而上...

「長鮑伯頭」正流行！清爽浪漫及肩髮　搭配波浪捲超俏皮

冷空氣快閃！強度升級大陸冷氣團　周五北東高溫狂降10度、低溫探13度

汪出門亂吠！爸回家要訓話卻變愛的抱抱　媽見「小三神招」傻眼

「神秘客機」飛委內瑞拉運走20噸黃金　包機者身分保密到家

走春美照靠這6款相機APP！　妝花掉也能拍成豬年小仙女

幫蘋果做「心臟縫合」　帥哥醫生拍片培養兒讀醫興趣

中職／12強中華隊7月前產生　明星賽出戰中職明星隊

理財周刊／「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花」

小三被爆打撕衣「上身全裸」狂護胸　正宮呼巴掌：妳可認識我？

財經熱門新聞

影／仁寶尾牙一人發一萬元　總獎..

春節試手氣 台彩秘笈一次公開

買35元麵包中千萬！14張發票..

台彩加碼起跑！今威力彩頭獎上看..

東區成全台最貴鬼街！6大原因曝..

經濟部敲定離岸風電每度5.5元..

國保十年大今到期　102萬人欠..

存退休金靠錦囊三招　每月可爽花..

台塑六輕尾牙最大獎只有1萬元　..

獨／花旗銀行驚爆大當機！　客戶..

金豬年星座命盤大解密　這兩星座..

體育品牌市值破千億 收購FIL..

iPhone真的要降價了！定價..

股民注意了！農曆年前股市最後交..

更多熱門

相關新聞

迎鮭魚返鄉　財政部將射三箭

引導海外資金回來，財政部心中有三箭，一，各區國稅局設置「單一窗口」，第二支箭，最快下周就會發布，就是解釋海外資金回，對於證明文件的鬆綁，並且給各區國稅局統一標準；第三支箭就是，設立「台商回台的專法」鼓勵台商回台投資5＋2產業。

海外資金回台　判斷課稅五大步驟

企業批回台課稅不合理 財長回擊

台商資金回台優惠方案　即將明朗

海外資金回台租稅優惠　還未定案

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

刮刮樂3挑選方式實測！　網紅嚇傻

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

Selina約會「林明禎前男友」：很喜歡他

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

過年前陪母燙髮　上公車找不到了

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

屏東沒人去！前輩開價月薪+5萬：願意來嗎

即／23：14高雄4.9地震　南台大晃

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面