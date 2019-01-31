寧空租也不降價！永福樓房東曝光　東區擁10家店面月收入千萬

▲永福樓只營業到2月24日，許多老顧客表示不捨。（圖／記者黃士原攝）



財經中心／綜合報導

台北市東區40年老牌餐廳永福樓將在2月24日熄燈，由於每月租金高達150萬，加上商圈沒落、景氣蕭條，店家們都紛紛苦喊撐不下去了。據了解，林姓房東在東區相當知名，光這一帶就擁有10家店面，每月租金保守估計也有千萬元，因此堅持「寧願空租也不願降價」。

永福樓2、3樓店面總面積將近400坪，再加上1樓入口，每個月就要花上150萬租金，即使是知名老店，也敵不過高房租的壓力。永福樓公關陳羽珊表示，「他（房東）覺得我們現在租金還是太便宜，他也曾經提過說，希望可以再調漲一些」，經過雙方長時間的協調仍無法取得共識，因此決定2月24日最後一天營業。

消息傳出後，外界都很好奇房東真實身分，以及為何會開出如此高價。根據《東森新聞》報導，事實上，這名林姓房東很早就在東區取得店面，有些甚至超過30年，每月租金收入就達千萬元，因此不怕空租。

▲東區商圈沒落加上租金壓力，不少店家經營不下去。（圖／記者黃士原攝）



市場研究員黃舒衛指出，「空置率節節上升，現在已經超過1成」，未來可能還會有大型業主也撤出此區域，就會形成不容小覷的骨牌效應。

以餐飲業來說，租金大約是占總營業額10%，若月租金150萬元，營業額就必須要突破千萬才足以支付。其實不堪租金壓力而出走的不只永福樓，旁邊一樓店面之前是美妝店SASA和葡吉小舖，同樣都因為租金問題而關門。

房東2018年下半年在此區開出租金322萬元，即使乏人問津也不願降價，因為房東早就取得店面也不怕空租，只是在高租金的壓力下很可能造成店家倒閉的惡性循環。