東森自然美展店二年內翻倍成長　創造至少600個就業機會

▲東森國際董事長廖尚文今（30）日表示，東森自然美海內外總加盟店數二年內將力拚翻倍成長，可創造大約至少600個就業機會。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

積極進行線上、線下整合的東森集團，在與自然美結盟後，搶攻美妝保健跨境通路再下一城；東森國際董事長廖尚文今（30）日表示，東森自然美海內外總加盟店數二年內將力拚翻倍成長，可創造大約至少600個就業機會，也將提高薪資福利，吸引更多人才，共同讓東森自然美重返榮耀，成為時尚創新的領導品牌。

東森集團在去年第四季轉投資自然美，布局兩岸美妝事業，規劃海內外總加盟店數要從目前的 1,000 家2年內翻倍成長至 3,000 家。台灣市場方面，東森自然美目前已有 3 家直營旗艦店以及 250 家加盟店，預估今年直營旗艦店及加盟店將都將倍增分別達 20家及500家，可創造大約至少600個就業機會。

廖尚文表示，東森也規劃提高加盟主營收及美容師薪資，以美容師薪資為例，目前市場同業平均底薪25K-30K，東森自然美從25K調整為35K-40K，成長40%以上，同時北中南都會打造在地培訓中心及宿舍，提供同仁舒適安心的環境，讓團隊一起全心投入工作，共同讓東森自然美重返榮耀，成為時尚創新的領導品牌。

針對自然美營運策略，東森國際發言人鄭應娜指出，未來自然美將進行產品及服務升級，除藉由東森自營保健商品豐富自然美產品線，創造更高的商品營收外，也將從SPA品牌轉變為國際馳名美容保養品牌，提供消費者更多居家保養的完整配套，另外也能做為集團網購的到店取貨站點，開拓多元化的收益。

東森集團去年十月透過旗下海外子公司，以港幣5.41億元取得香港主板上市的自然美公司30%股權，成為東森結合旗下草莓網、東森購物線上線下美妝保健商品零售通路，打造國際化佈局的一環，未來將以權益法認列30%損益。