風電躉購費率明日拍板　世紀鋼：費率5.8元才能扶植本土供應鏈

▲經濟部將於明（30日）拍板2019年離岸風電躉購費率，風電業者及協力廠商呼籲風電躉購費率需要5.8元，才能扶植本土供應鏈的成長。（圖／總統府提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部將於明（30日）拍板2019年離岸風電躉購費率。離岸風電水下基礎協力廠商世紀鋼董事長賴文祥表示，離岸風電在台灣的本土供應鏈是從零到有，需要高成本投入，而風電躉購費率需要5.8元，才能扶植本土供應鏈成長。

賴文祥指出，躉購費率需要5.8元的原因是，離岸風電是台灣新興產業，是架構在台灣的本土供應鏈是從零到有。不論從填海造路、廠房設置、人員培訓到品質提升等，都需要高成本的投入。

「國外離岸風電的價格從高到低，都需要歷經十年以上的過程，」賴文祥說，台灣要加速離岸風電本土化，在五年內實現，不僅本土廠商需分攤建設成本，縮短學習曲線的時間，都需要更高的人力及成本投入。

「感謝CIP給予世紀集團165億的訂單，讓世紀鋼更有信心帶領本土供應鏈投入離岸風電市場；100多億的投資，不是本土供應鏈所能承擔的，更需要有合理躉購費率的支持，讓更多開發商願意投入成本，協助培養本土供應鏈，所以才有躉購電價5.8元的呼籲。」賴文祥說。

世紀鋼集團表示，離岸風電的成功，可提供乾淨的能源、增加就業機會、協助產業升級，深耕台灣，放眼亞洲，最後的贏家將是所有台灣的人民。