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「聽說這次很嚴重」...陸行之：台積電是皮帶鬆了嗎？

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▲▼台積電「機台產線病毒感染」記者會。（圖／記者張凱喨攝）

台積電去年8月才發生病毒感染事件，總裁魏哲家親上火線。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電今（28）日再傳製程出問題，中國國金證券分析師陸行之在臉書發文指出，聽說這次也很嚴重，不是作廢2-3萬片晶圓片就可解決的事。為何在創辦人張忠謀退休不到一年老是「被相害」，是皮帶鬆了嗎？

台積電上午傳出南科14B廠製程出問題，晚間6點多，台積電發言人孫又文證實，因化學材料供應商使用不合格材料導致製程出問題，報廢晶圓數超過1萬片。

台積電南科14B廠主要以12、16奈米製程為主，客戶包括 Nvidia、聯發科、華為海思等大客戶。

陸行之指出，12與16奈米的單價應該也比平均值高，且指出這家出問題的供應材料是光阻劑（Photoresist）。

陸行之表示，為何台積電創辦人張忠謀退休不到一年，台積電老是被相害而出狀況，包括去年8月的病毒感染事件，且連續數次下修年度財測。

陸行之質疑，是台積電運氣不佳，還是皮帶鬆了？希望CC總（指台積電總裁魏哲家）盯緊些，不要再讓投資人失望了，這已經不像我們過去認識的台積電。

據了解，台積電在光阻劑較知名的供應商包括日商信越、JSR 與陶氏化學等三家，更有人傳言報廢的晶圓片數高達9萬片，跟台積電發言體系所說的「上萬片」衝擊更大。

中國國金證券分析師陸行之。（圖／資料照）

▲陸行之今出席高通舉辦物聯網論壇。（圖／記者周康玉攝）

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關鍵字：台積電,病毒,勒索病毒,停產,想哭

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