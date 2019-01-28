半年兩度出包！台積電晶圓報廢上萬片　損失最慢Q2回補

▲台積電不到半年2度出包。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

台積電怎麼了？才不到半年又出包！台積電於今（28）晚10點多發布重大訊息表示，發現一批化學原料有些規格誤差問題，會對良率產生影響，發生的主因仍在釐清，正在密切與客戶密切溝通細節及處理的措施。

台積電晚間10點多發出重訊指出，台積公司發現有一批化學原料有些規格誤差的問題會對良率產生影響，公司正在弄清楚發生的主因，並且和客戶密切溝通細節及處理的措施。

台積電表示，預計受影響的晶圓大部分能在第1季補回，若第1季無法補回的也應能在第2季補回。依目前估計，應不至於影響Q1財測。

台積電今天上午就傳出南科14B廠製程出問題，晚間6點多，台積電發言人孫又文證實，因化學材料供應商使用不合格材料導致製程出問題，報廢晶圓數超過1萬片。

孫又文表示，經過初步估計，此次問題不影響第1季財測。台積電對於第1季財測原本已經很保守，預估營收以新台幣計價將季減約21.9%到22.9%，然而經過此一事件，法人更謹慎看待台積電第1季表現。

至於損失求償，孫又文表示，因為是供應商出問題，當然不能置身事外，會向供應商求償；同時，會和受影響的客戶溝通，用最快的速度修復損失。

8月病毒事件損失25.96億

台積電向來是產業界的優等生，然而去年8月3日發生病毒感染事件，原本公司預估損失恐影響季度營業額的3%，達76億元，最後根據台積電第3季財報顯示，電腦病毒造成的損失為25.96億，約占季營收1%，雖然已經大幅降低損失，然而也讓業界震撼，台積電竟然出現這種錯誤。

台積電總裁魏哲家當時在事發三天後召開記者會，向社會大眾解釋，在安裝新機台時，還沒確認全無病毒連結網路，導致該病毒癱瘓整個公司網路，定調為「非蓄意的人為疏失」。

然而當時有業內人士認為不合理，如果只是安裝設備沒按照SOP而中毒，不是不可能，但跨廠區中毒就不太合理，認為蓄意的可能性頗高。

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