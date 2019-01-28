換新鈔了！首日搶好運　台銀董座：絕對滿足民眾

記者吳靜君／台北報導

每年農曆春節前一週為新鈔兌換的尖峰時期，需求量大增，開始各大銀行都開始可以換新鈔了，一早八點台銀總行就出現了排隊的人潮，兌換的民眾表示，希望可以在兌換的第一天就可以換新鈔，博得好彩頭。

台銀董事長呂桔誠今(28)日也特別坐鎮總行，了解民眾換新鈔的兌換情形，呂桔誠說，往年台銀只開3兌換專櫃，必要時加開兩個櫃，減少民眾的時間；今年台銀就直接開5個專櫃，必要時再加開一個專櫃，增加民眾的兌換速度。

呂桔誠說，今日起台銀159個分行都可以換到新鈔，簡易分行、所有的自動櫃員機(ATM)都填今年的人潮與往年差不多，期望可以滿足所有的民眾的需求。台銀透露，往年中午休息時間人潮會更為眾多，所以有需要的民眾，也可盡量避免尖峰的時間來換鈔。

▲民眾兌換新鈔，最愛紅通通的百元鈔。（圖／記者吳靜君攝）

而其他銀行所需要的新鈔，都是台銀所提供，呂桔誠表示，已經分配出去九成，雖然他沒有透露總量多少，但是絕對會滿足民眾的所有需求。

呂桔誠又透露一個小秘訣，如果民眾要透過ATM領到新鈔，最好是農曆年前提領，因為農曆年假期期間，ATM可能會回收舊鈔，民眾提領可能領不到新鈔。

而早上八點多，就有民眾排隊，一位藍小姐八點初就來排隊，搶得頭香，藍小姐說，這是他第一次這麼早來排隊，搶到頭香，她認為早點來排隊新鈔，可以博得好彩頭；另一位也早早來排隊的楊小姐也是一大早就來排隊，她本身就有蒐集各種各國貨幣和紙鈔的興趣，今日先來換鈔。

今起453個據點開始兌新鈔 3大祕訣免等省時間

▼今日開始可以兌換鈔票，台銀總行一早即出現人潮。（圖／記者吳靜君攝）