AI狂潮！　娛樂、醫療、科技...直擊AI應用3大現場

▲人工智慧如今蓬勃發展，帶來新的投資機會。（圖／達志／示意圖）

文／今周刊

去年12月某個周日，台大法律學院霖澤館一樓會議廳，舉辦一場名為「AI（人工智慧）嘉年華」的活動。從社群網路、心理學、政治、法律、音樂到每10秒鐘產生的短視頻、身體的DNA，各種AI應用的想像力，被無窮盡放大。

鏡頭轉向業界。在聯發科首屆「智在家鄉」競賽頒獎典禮上，聯發科董事長蔡明介直陳：「從入圍（團隊）中有三成運用AI來解決家鄉問題，更可以看到台灣在AI應用的機會是很大的，表示該項技術已普遍走入生活。」

英業達拚換上AI腦 「多點應用才有衝擊力」

我們來到位於台北市英業達總部10樓，他們的AI「智庫」首度亮相。專長為電腦繪圖、視覺研究開發與繪圖晶片的Skywatch共同創辦人陳維超加入英業達近一年時間，做得最多的就是內部流程優化，每月定期和各部門長官討論外，大概每2個月會固定上課或成果分享，一年下來大約進行了近10個計畫。「我的使命，就是幫助公司在AI上有更多應用發展的機會。」

再走入AI應用「進行式」的三個場景。

管生產線更管人 溫馨提醒辦公室低頭族別摔跤

新竹市力行二路，面板大廠友達光電總部，「這一年來，在機場、醫療等客製化且高附加價值的客戶增加約五成、生產排程上效率翻倍。」友達資訊工程總部副總經理謝忠賢，描述著AI在生產線上發生的變化。

謝忠賢表示，為讓友達人具備AI腦袋，特別成立「智慧管理辦公室」。資深協理宋友聰表示，例如在辦公室內部，手機成了員工最常用的載具，邊走邊滑，一不小心，不是撞到人就是自己跌倒，以前靠貼海報宣導，「現在AI正在看著你！一旦發現同仁要撞到了，手機馬上跳出溫馨提醒。」

再將畫面切到台北醫學大學大安校區，也隱藏著AI的身影。

台北醫學大學醫學科技學院院長李友專反向從3％的錯誤處方箋找到正確輔助方法。在2018年，透過健保資料庫及大型醫院病歷，分析7億張處方，導出數百億筆診斷和用藥排列組合，再透過AI演算法，開發出「智慧型藥物安全系統」（AESOP）。

開錯藥攔截率達97％ 華生醫師給癌症處方 供真人參考

這套系統，目前對開錯處方的有效攔截率約97％，若醫師開藥時被電腦認定為不適當處方，系統就會透過醫師門診間的電腦畫面跳出警告提醒，避免病人吃錯藥。

北醫也是台灣唯一引進、耗費百萬美元建置華生系統的醫院，「『華生醫師』一開始是給予臨床癌症治療建議，目前也開發出華生基因系統、華生臨床實驗系統。

目前這套華生系統的主要功能在給予癌症處方第二建議，並非取代醫師。以一位約60歲的乳癌病人為例，因復發很多次，找上了陳俊佑。第一次門診問診後，陳俊佑根據這名病患過去病歷，填寫華生醫師系統發出的提問，問題一層一層延伸，光是乳癌問題不下一百題，結果跑出第二種標靶藥物處方建議，這是陳俊佑先前臨床診斷沒有出現過的。

影音平台發快訊尋人 找回九千多名失蹤者

「手機就是內容產出源頭，能夠被餵養客製化內容、也能進行推薦，達到千人千面效應（指全面包圍、滴水不漏的情況），就和造紙術出現一樣。」現任中國最大獨角獸公司、估值約750億美元企業「字節跳動」副總裁兼AI實驗室主任馬維英，直陳一條訊息搭配AI，翻天覆地了你我食衣住行的脈動。

他接受本刊採訪，也提及將AI落實到公益尋人的例子。

「目前已經找回約9千多名失蹤人口。」馬維英透露。只要將尋人啟事貼上「今日頭條」，AI成員小組會根據上面的訊息，包括走失位置、年紀，來推算步行半徑。

例如，一個60歲的老人失蹤了，以他失蹤位置為圓心，推算一個小時走路的路程約5公里，這是半徑，然後以此畫出一個圓，就是他失蹤的可能範圍區；再透過平台將訊息發送給該圓心範圍的會員，等於說，集眾人力量一起來找人。

2018年9月底，這套機制也和抖音視頻平台結合，透過AI自動生成視頻技術，原本是文字版的尋人訊息，10秒鐘，轉為一條動態的視頻，再推送給走失者可能行走範圍內的會員，讓大家一起加入尋人大戰。

庶民，就是你我，憑藉著資料量大、演算法的進展，AI早就以華麗的身影，飄然而至來到我們的日常。(閱讀全文…)

本文為精采摘要，更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1153期)。

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

你可能也會感興趣》

專訪童子賢：考差一兩個學校，真的沒那麼嚴重...不被AI取代才是重點

這款AI智能牙刷 如何迎擊歐美大廠？

兩個月股價重挫五成，「AI界的台灣之光」怎麼了？